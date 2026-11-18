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Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal et de l'équipe d'Arabie saoudite, a affiché son ambition de remporter le titre de meilleur joueur d'Asie 2026, estimant que l'âge ne sera pas un obstacle à la réalisation de ce rêve.

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La cérémonie de remise des trophées des meilleurs d'Asie se tiendra demain, jeudi, à l'Aksra Theatre King Power de Bangkok, la capitale thaïlandaise, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017. Des récompenses y seront décernées dans 19 catégories différentes.

Parmi les trophées remis lors de la cérémonie figure le titre de meilleur joueur d'Asie, que se disputent Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan, ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien de but du club de Tractor .

Les trois joueurs se sont rendus en Thaïlande ce mercredi, où ils ont donné une conférence de presse pour évoquer leur nomination pour ce trophée.

« Je suis fier d'avoir remporté à deux reprises le titre de meilleur joueur d'Asie et d'être nommé pour la troisième fois. Aujourd'hui, Firas (Al-Buraikan) et moi ne nous représentons pas nous-mêmes, nous représentons le football saoudien », a déclaré Salem Al-Dawsari en conférence de presse, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat ».

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Salem Al-Dawsari a déjà été sacré meilleur joueur d'Asie à deux reprises, en 2022 et en 2025, et il est le seul joueur saoudien à avoir réussi cet exploit.

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Le « Tornado » est devenu le quatrième joueur au total à remporter ce trophée deux fois, après le Qatarien Akram Afif, star d'Al-Sadd, en 2019 et 2023, le Japonais Hidetoshi Nakata en 1997 et 1998, et l'Ouzbek Server Djeparov en 2008 et 2011.

En cas de victoire demain jeudi, Salem Al-Dawsari deviendrait le premier joueur de l'histoire à remporter le titre de meilleur joueur d'Asie à trois reprises, depuis son adoption par la Confédération asiatique de football en 1994.

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Interrogé sur la possibilité de réaliser cet exploit, Al-Dawsari a répondu : « Il est naturel que tout joueur rêve de remporter ce trophée, mais c'est une affaire de destin, et nous demandons à Dieu de nous accorder la réussite. »

Il a ajouté : « Je suis heureux d'être nommé aux côtés de mes collègues et je souhaite bonne chance à tout le monde. Nous devons travailler et continuer pour revenir ici une nouvelle fois. »

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Et de poursuivre : « Il est naturel que chaque joueur cherche à inscrire son nom dans l'histoire, mais tout est question de destin. Que je gagne ou que je perde, ce ne sera pas la fin du chemin, et je continuerai à travailler pour atteindre mes objectifs. »

À propos de sa nomination malgré ses 35 ans, il a répondu : « L'âge n'est qu'un chiffre, ni plus ni moins. Mais il faut prendre soin de soi et travailler davantage pour récolter le fruit de son travail. »

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Salem Al-Dawsari a conclu en évoquant l'importante pression que subissent les joueurs en raison de l'enchaînement des matchs, notamment depuis l'instauration du nouveau format de la Ligue des champions Élite de l'AFC en 2024.

« C'est ton destin en tant que joueur représentant l'un des clubs qui jouent les premiers rôles, et le joueur qui évolue dans un grand club sait comment s'adapter à la pression et aux compétitions », a-t-il conclu.

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Il convient de rappeler que Salem Al-Dawsari traverse une période très difficile ces derniers temps, en raison des blessures à répétition qui l'ont frappé et l'ont privé de matchs depuis le début de la saison en cours.