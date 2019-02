Salaires : Neymar et Mbappé, seuls joueurs de Ligue 1 dans le Top 10 en Europe

Selon les informations du journal L'Equipe, les deux virtuoses parisiens figurent parmi les dix plus gros salaires en Europe

Le journal L'Equipe indique dans on édition de vendredi que les cinq joueurs les mieux payés de Ligue 1 évoluent tous au PSG. Pas de surprises de ce point de vue là donc. Néanmoins, seuls deux parisiens figurent dans le Top 10 des plus gros salaires en Europe :

Il s'agit, et on s'en seraient doutés, de Neymar et Kylian Mbappé. Les deux compères d'attaque franciliens occupent respectivement la 4e et 9e place d'un classement largement dominé par les footballeurs évoluant en Liga.

L'Equipe s'attarde sur les émoluments de Kylian Mbappé. Et selon le journal, entre sa première et sa deuxième saison au Paris-Saint-Germain, le champion du monde a reçu une augmentation mensuelle de près de 180 000 euros brut. Il faut dire que beaucoup de choses se sont produites entre-temps et que le jeune prodige, convoité notamment avec ardeur par le Real Madrid, a sensiblement changé de dimension.

Mbappé a notamment remporté la Coupe du monde 2018 en Russie avec l'équipe de France avec un match d'anthologie contre l'Argentine. Ses exploits en Bleu et avec Paris lui avaient valu d'être considéré pour la récompense suprême das le foot individuel, le Ballon d'Or. Un trophée finalement remporté par le croate Luka Modric.

En 2017-2018, alors qu'il était prêté avec option d'achat (180 M€) par l'AS Monaco à Paris, Mbappé émargeait à 1,55 M€ brut mensuels. Sur la campgane actuelle, Mbappé a accéléré comme il sait si bien le faire, car comme le précise L'Equipe ce vendredi, l'ancien monégasque a grimpé à 1,73 M€ (1,47 M€ de base et 260 000 de prime d'éthique mensuelle). Joueur le mieux payé de sa génération, il est seulement à la deuxième place dans sa propre équipe, derrière l'incontournable Neymar, lequel culmine à 36,8 M€ annuels brut....