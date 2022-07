Salaire, transfert dans l'impasse...Combien le FC Barcelone doit-il à Frenkie de Jong ?

Le milieu de terrain international néerlandais a été fortement lié à Manchester United, mais il est peu enclin à quitter le Camp Nou.

Frenkie de Jong a dominé les colonnes des potins sur le marché des transferts de l'été 2022. Le milieu de terrain du FC Barcelone devenant une cible de choix pour Manchester United, mais plusieurs problèmes compliquent les choses au Camp Nou. Le plus important d'entre eux concerne l'argent dû à l'international néerlandais dans le cadre d'un contrat lucratif en Catalogne. Pourquoi est-ce un tel problème et combien le joueur de 25 ans doit-il recevoir de la part du club de Liga qui peut-être vendu cet été ?

Combien le FC Barcelone doit-il à Frenkie de Jong ?

GOAL fait le point sur une saga de longue haleine... De Jong appartient au FC Barcelone depuis qu'il a quitté l'Ajax pour 75 millions d'euros. Il a fait 140 apparitions avec le club, Ernesto Valverde, Quique Setien, Ronald Koeman et Xavi lui trouvant tous un rôle régulier dans leurs plans. Les difficultés financières très médiatisées des pensionnaires du Camp Nou l'ont cependant affecté autant que les autres. On rapporte maintenant que le Barça doit environ 17 millions d'euros à De Jong, ce qui rend sa réticence à quitter le club tout à fait compréhensible.

Pourquoi le FC Barcelone doit-il de l'argent à Frenkie de Jong ?

La dette accumulée par le Barca est le résultat des mesures drastiques mises en place pendant la pandémie de Covid-19 - lorsque les clubs du monde entier ont dû fermer complètement leurs portes avant de reprendre à huis clos. Les joueurs ont accepté de différer le paiement des salaires qui leur étaient dus à l'époque, les Blaugrana essayant désespérément de maintenir l'équilibre de leurs comptes.

L'intention était de répartir les arriérés de paiement sur la durée restante du contrat, De Jong étant lié à la Catalogne jusqu'en 2026. Le Barça aurait fait une offre au Néerlandais bien en deçà de ce qui lui est dû, tandis que des plans pour réduire de moitié son salaire annuel - permettant au club d'enregistrer de nouvelles recrues - ont également été discutés.

Une situation malheureuse continue de faire les gros titres, la légende de Manchester United Gary Neville - qui a fait un bref passage en tant que manager de Valence en 2015-16 - ayant déclaré sur les réseaux sociaux : "De Jong devrait envisager une action en justice contre Barcelone et tous les joueurs devraient le soutenir ! Un club qui dépense des fortunes pour de nouveaux joueurs tout en ne payant pas la totalité de leur salaire à ceux qu'il a sous contrat est immoral et constitue une violation. La @FIFPRO devrait se pencher sur ce genre d'intimidation et y mettre fin."

Frenkie de Jong va-t-il signer à Manchester United ?

Goal / Getty

GOAL a pu confirmer le 14 juillet que les pensionnaires d'Old Trafford s'étaient mis d'accord sur un accord de 84 millions d'euros pour De Jong, les conditions personnelles étant tout ce qui restait à régler. La situation n'a pas progressé, les Red Devils devant faire preuve de patience alors qu'Erik ten Hag cherche à ajouter un autre compatriote à son équipe, et il reste à voir si un accord peut être conclu.

Le Barça a régulièrement déclaré qu'il serait heureux de garder De Jong dans son effectif, tandis que le joueur lui-même n'a exprimé aucun désir de partir. Il a déclaré à ESPN en mai dernier : "Je préfère rester à Barcelone. Barcelone est le club de mes rêves". Manchester United n'abandonne pas la poursuite, malgré les divers obstacles placés sur leur chemin, mais il y a un certain nombre de questions qui doivent être résolues avant que cet énorme transfert puisse voir le jour.