Selon le journal britannique, la faisabilité financière d’un transfert d’une telle ampleur ne représente aucun obstacle pour le club du nord de Londres. Dès samedi, The Athletic avait déjà rapporté qu’Arsenal réfléchissait à formuler une offre pour Vinicius.

Le contexte de départ est particulièrement explosif : le contrat du Brésilien de 26 ans avec les Merengue n’a plus que douze mois à courir. Certes, le nouvel entraîneur en chef du Real Madrid, Jose Mourinho, s’oppose fermement au départ de ses cadres, mais les Gunners semblent visiblement prêts à tout tenter pour attirer l’international brésilien en Premier League.

Après avoir manqué de peu le sacre en C1 - Arsenal s’est incliné face au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions la saison dernière -, l’entraîneur Mikel Arteta est à la recherche de la dernière pièce du puzzle pour franchir un cap décisif. Après un mercato jusqu’ici mesuré, marqué par les arrivées de l’ailier Christos Tzolis et du gardien Illan Meslier, la venue du double vainqueur de la Ligue des champions enverrait un signal fort à la concurrence internationale.

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Quel salaire touche actuellement Vinicius Junior au Real Madrid ?

Cette offensive illustre également l’évolution structurelle des Gunners. Quand Arteta a pris ses fonctions en 2019, l’une de ses principales missions consistait à se séparer de gros salaires comme Mesut Özil et Pierre-Emerick Aubameyang, qui percevaient chacun plus de 350 000 livres sterling (aujourd’hui un peu moins de 410 000 euros) par semaine.

Désormais, le club investit de nouveau de manière ciblée dans l’élite absolue : au début de l’année, Bukayo Saka a prolongé avec des émoluments revalorisés à hauteur d’environ 427 000 euros par semaine, avec une augmentation annuelle. Pour convaincre Vinicius de rejoindre le club, Arsenal devrait encore dépasser son salaire actuel au Real, estimé à environ 468 000 euros hebdomadaires.

Le directeur sportif Andrea Berta et Arteta ont exploré en amont plusieurs options pour renforcer le couloir. Le nom de Bradley Barcola, du Paris Saint-Germain, a également fait l’objet de discussions approfondies. Mais comme une indemnité de transfert d’environ 150 millions d’euros est réclamée pour le Français et que Liverpool s’intéresse aussi au dossier, aucun club n’a encore entrepris de démarches concrètes.

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Passé tendu entre Mourinho et Vinicius

Du côté madrilène, cette cour assidue susciterait l’incompréhension. Le président Florentino Perez ne se sépare habituellement pas de joueurs clés au sommet de leur carrière. Mourinho compte lui aussi fermement sur l’attaquant.

La relation entre les deux n’a toutefois jamais été exempte de tensions par le passé : durant le passage de Mourinho à Benfica, ils se sont publiquement opposés, lorsque l’entraîneur a critiqué les célébrations de l’attaquant. L’incident a coïncidé avec une insulte raciste visant Vinicius de la part de Gianluca Prestianni, que l’UEFA a ensuite suspendu pour six matches à la suite d’un propos homophobe.

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Toujours aucun accord entre le Real Madrid et Vinicius Junior

Le contrat de Vinicius à Madrid expire à l’été 2027, ce qui lui permettrait alors de partir libre. Le Real veut éviter ce scénario à tout prix - de préférence avec une prolongation de son ailier, dont la valeur marchande est actuellement estimée à 140 millions d’euros. Mais bien que les négociations aient commencé il y a déjà de nombreux mois, aucun accord n’a encore été trouvé.

L’équipe d’Arteta lancera sa préparation samedi prochain avec un match amical contre Gérone. Suivront des rencontres face au Betis Séville, au Borussia Dortmund et à Côme, avant un premier vrai test compétitif le 16 août, lors du Community Shield contre Manchester City.