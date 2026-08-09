Salaire élevé et promotion rapide : nouveaux détails dans l'affaire de « la maîtresse d'Infantino »

Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), fait face à une pression grandissante après la révélation qu'une femme, avec laquelle il aurait entretenu une relation durant son passage à l'Union des associations européennes de football (UEFA), a obtenu une compensation financière de l'organisation après son départ.

Selon le journal britannique The Telegraph, la femme a perçu une somme à six chiffres, après un accord portant sur son départ de l'UEFA, à l'époque où Infantino occupait le poste de secrétaire général de l'Union européenne de football.

Les détails de cet arrangement et des versements ont suscité une vive inquiétude au sein du siège de l'UEFA, dans la ville suisse de Nyon.

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De hauts responsables de l'UEFA envisagent d'ouvrir une enquête portant sur les 16 années qu'Infantino a passées au sein de l'organisation, avec la volonté de savoir comment les versements ont été organisés, et si la relation présumée a influencé les décisions de recrutement et de promotion durant la période où il occupait le poste de secrétaire général, tout en examinant plus largement sa conduite au cours de sa carrière au sein de la fédération.

Selon le rapport, la femme aurait bénéficié d'une promotion durant sa relation présumée avec Infantino, passant d'un poste de débutante à une fonction de direction plus lucrative, avec une augmentation de salaire atteignant 30 %.

La rapidité de sa progression professionnelle a suscité du mécontentement au sein de l'UEFA, tandis que les détails de la compensation qu'elle a obtenue après son départ n'étaient pas largement connus à l'époque.

L'intervention de Platini

Les informations indiquent qu'Infantino s'est alors retrouvé dans une situation délicate face à Michel Platini, président de l'UEFA à l'époque, qui lui aurait demandé, selon les sources, de choisir entre lui et la femme.

L'affaire s'est finalement conclue par un accord sur son départ de l'UEFA, en échange d'une compensation financière. Après son départ, l'UEFA aurait également pris en charge les frais de ses études (environ 45 000 livres sterling par an) pour l'obtention d'un master en administration des affaires (MBA), et ce dans le cadre de l'accord.

Dans un communiqué, l'UEFA a confirmé avoir effectivement versé une somme à la femme lors de son départ, et a également reconnu avoir eu connaissance des allégations relatives à l'existence d'une relation entre elle et Infantino.

La fédération a ajouté qu'elle avait depuis lors renforcé ses règlements « conformément aux normes en vigueur dans les institutions modernes de haut niveau ».

En revanche, un porte-parole de la FIFA a fermement démenti les accusations, déclarant que le président de la Fédération internationale de football « Gianni Infantino nie catégoriquement ces allégations, qui sont absolument fausses », ajoutant que « toute insinuation d'une conduite inappropriée ou d'une violation des lois ou des règlements relève de la diffamation ».