Salaire, durée du contrat, montant de la clause libératoire : toutes les infos sur la signature de Kessié au FC Barcelone

Le FC Barcelone s'est attaché les services de l'Ivoirien Franck Kessié. GOAL fait le point sur toutes les infos à retenir de ce transfert.

Avec des finances dans le rouge, le Barça cible de plus en plus de joueurs en fin de contrat pour renforcer son effectif. C'est le cas avec Franck Kessié que le club blaugrana vient de recruter ce lundi 4 juillet.

Le milieu de terrain ivoirien, qui était en fin de contrat avec l'AC Milan, s'est engagé pour une durée de quatre ans (soit jusqu'au 30 juin 2026) avec le club catalan.

Sa clause libératoire a été fixée à 500 millions d'euros et il devrait toucher un salaire annuel de 6,5 millions d'euros, ce qui est plus qu'à l'AC Milan (environ 5 millions d'euros par an).

Chez les Rossoneri, Kessié portait le numéro 79 mais en Liga, seuls les numéros allant de 1 à 25 sont autorisés. Pour le moment, le Barça n'a pas dévoilé le numéro choisi par Kessié.

Agé de 25 ans, Franck Kessié a été formé au Stella Club d'Adjamé avant d'être recruté en janvier 2015 par l'Atalanta Bergame qui l'a aussitôt prêté à l'AC Cesena en Serie B.

Il a ensuite rejoint l'AC Milan en 2017 et a été sacré champion d'Italie en 2022. Il figurait également dans l'équipe-type de l'année en 2021.