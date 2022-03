Salah vs Mané : Que peut signifier pour Klopp le barrage de la Coupe du monde pour le duo de Liverpool ?

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s'est déjà retrouvé au centre d'une tempête africaine cette saison, et il n'était pas prêt à refaire la même erreur. S'exprimant après la victoire de dimanche en FA Cup contre Nottingham Forest, le patron des Reds a expliqué à GOAL pourquoi il avait choisi de laisser Mohamed Salah et Sadio Mané sur la touche.

"Mo, je ne dirais pas qu'il est blessé, mais il a senti son pied à nouveau, donc il était clair que nous ne pouvons pas l'utiliser", a déclaré Klopp. "Donc, à ce moment-là, j'ai décidé que nous ne pouvions pas non plus utiliser Sadio Mané. Nous savons tous qu'il y a un match très important qui arrive, et je ne voulais pas être la seule personne qui le décide, en faisant entrer Sadio et qu'il reçoive une sorte de coup. C'était la raison."

Le match auquel Klopp fait référence, bien sûr, est le barrage de qualification pour la Coupe du monde entre l'Égypte et le Sénégal, dont le match aller a lieu au Caire vendredi. C'est un match énorme, une rencontre entre deux des meilleures équipes du continent et une répétition de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations du mois dernier, que le Sénégal a remportée aux tirs au but après un match nul atroce de 0-0 à Yaoundé.

Sadio Mané, bien sûr, a marqué le penalty décisif ce soir-là, assurant aux Lions de la Téranga un premier triomphe historique en Afrique. Les scènes qui ont accueilli la star des Reds et ses coéquipiers lors de leur retour triomphal à Dakar resteront longtemps dans les mémoires.

Senegal lift their first Afcon trophy 🇸🇳🏆 pic.twitter.com/30tJc2Hdpt — GOAL (@goal) February 6, 2022

Pour Salah, en revanche, c'est la dévastation. Il devait tirer le cinquième penalty égyptien lors de la séance de tirs au but mais n'en a jamais eu l'occasion. Son attente d'un premier titre avec son équipe nationale bien-aimée se poursuit. Mané et lui connaissent l'importance des prochains jours. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agit probablement de leur dernière chance d'avoir un véritable impact dans une Coupe du monde. Ils auront tous deux 30 ans à l'approche du Qatar, et aucun d'entre eux n'aura envie de regarder la compétition depuis son canapé, c'est certain.

Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour Liverpool ?

"Ce n'est pas que je les déteste, j'ai juste peur d'eux !" Klopp a souri lorsqu'il a été interrogé par GOAL sur cette pause internationale, et ce sera certainement une semaine ou deux stressantes pour le patron des Reds. Après tout, son équipe est sur le point de se lancer dans une incroyable série de rencontres. En avril, les Reds pourraient jouer neuf fois dans trois compétitions différentes, alors qu'ils poursuivent leur quête d'un "quadruplé" sans précédent.

Il sera essentiel de maintenir les joueurs en forme et en bonne santé, et Jürgen Klopp devra s'assurer que Mohamed Salah et Sadio Mané sont en pleine forme. Ces deux joueurs, qui ont marqué plus de 250 buts à eux deux au cours des cinq dernières saisons, sont les grands animateurs du jeu de Liverpool. Avec eux sur le terrain, les Reds ont toujours une chance.

La "rivalité" perçue entre les deux joueurs est régulièrement évoquée et, à vrai dire, elle est souvent exagérée. Il y a eu quelques signes de dissension, notamment à Burnley en 2019, mais leur relation est solide. Lorsque Mané a marqué le penalty victorieux à la CAN, l'une de ses premières pensées a été d'offrir ses condoléances à Salah, et une fois que les deux hommes sont retournés à Liverpool, le sujet de la finale, ou même de ce barrage à venir, a été laissé de côté. "Nous n'en parlons pas", déclarait Mane à Que Golazo le mois dernier.

Liverpool s'est attiré des critiques dans certains milieux pour ne pas avoir fait plus de cas de la victoire de Mané à la CAN, mais c'est le joueur lui-même qui était en partie responsable de cela. Quoi qu'il en soit, lui et Salah ont tous deux reçu un accueil enthousiaste de la part des fans lors de leur retour chez les Reds. Depuis, les deux hommes ont poursuivi leurs performances. Mané compte quatre buts depuis son retour, et Salah cinq.

Klopp les a qualifiés de "force de la nature". Il sait qu'il peut compter sur leur forme et leur condition physique, bien sûr, mais aussi sur leur force mentale. Quel que soit le résultat du match de barrage, ne vous attendez pas à ce qu'il affecte le niveau des deux joueurs pour Liverpool. "Ces deux garçons sont de vrais guerriers", a déclaré Klopp avant la finale de la CAN. "Ils sont constamment prêts, ne s'inquiètent jamais des vacances ou des jours de repos. Personne ne se demande comment ils vont gérer [le succès ou l'échec]. Je ne pense pas que ce sera un problème."

Qu'en est-il de leur avenir à Anfeld ?

Bien sûr, la question plus large entourant à la fois Mohamed Salah et Sadio Mané concerne leur situation contractuelle à Liverpool. Tous deux sont en passe d'entrer dans les 12 derniers mois de leurs contrats respectifs cet été et, en l'état actuel des choses, il y a peu ou pas de signes de progrès vers un une prolongation de contrat dans les deux cas.

Le cas de Salah a attiré plus d'attention, en raison de sa constance et de la volonté de son agent, Ramy Abbas Issa, d'attiser les flammes sur les médias sociaux, mais Mané est également confronté à un avenir incertain. Il aimerait rester à Anfield dans un monde idéal, mais il y a certainement des clubs qui espèrent lui donner une décision à prendre, que ce soit cette année ou la prochaine. Liverpool, on le sait, a déjà commencé à mettre les pièces en place pour la prochaine grande équipe de Klopp.

Luis Diaz adds another dimension to Liverpool's attack 🥵 pic.twitter.com/MlWLGTLYhR — GOAL (@goal) January 30, 2022

Des joueurs comme Diogo Jota, Ibrahima Konate, Harvey Elliott et Luis Diaz, arrivés en janvier, ont été signés en pensant à l'avenir, tandis que d'autres - Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Fabinho, Alisson Becker - ont été liés pour l'avenir par des contrats à long terme. Le fait que Salah et Mané (et dans une moindre mesure Roberto Firmino) n'aient pas encore prolongé a certainement inquiété les fans, et nombreux sont ceux qui pensent que Fenway Sports Group, les propriétaires du club, se préparent à vendre l'un, voire les deux, de leurs attaquants vedettes cet été.

Cela semble peu probable, d'autant plus que nous savons que Liverpool est prêt à offrir à Salah un contrat qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'histoire du club. L'optimisme est toujours de mise quant à la conclusion d'un accord, même s'il semble encore loin d'être conclu à l'heure actuelle. Dans le cas de Mané, la piste est encore plus froide. On dit qu'il est "détendu" au sujet de sa situation, mais déjà des rapports ont commencé à émerger le reliant à d'autres clubs. Et sans résolution en vue, la spéculation ne peut que s'intensifier dans les semaines à venir.

Mais avant tout, Salah et lui doivent s'occuper de leurs affaires. Le Sénégal a remporté le titre lors de la CAN, mais l'Égypte peut-elle prendre sa revanche sur deux matches et décrocher sa place à la Coupe du monde ? Quoi qu'il en soit, attendez-vous à ce que les garçons de Liverpool jouent un rôle énorme une fois de plus.