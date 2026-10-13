L'Égyptien Mohamed Salah vit une nouvelle expérience au sein de Trabzonspor, qui le réunit cette fois avec l'Allemand Jérôme Boateng, ancien défenseur de la sélection allemande, lequel a rejoint le staff technique du club au poste d'entraîneur adjoint. Les deux hommes font désormais partie d'un même ensemble au sein du club, même si leurs rôles diffèrent entre la pelouse et le banc technique.

Boateng, sacré champion du monde en 2014, a exprimé sa joie de travailler à Trabzonspor, assurant via son compte Instagram qu'il apprend quotidiennement auprès de son compatriote Thomas Reis, l'entraîneur de l'équipe, et de son staff. Il veille également à transmettre son expérience aux joueurs et à les soutenir sur le terrain comme en dehors, estimant que cette expérience représente une étape importante dans sa carrière d'entraîneur.

La présence de Boateng aux côtés de Salah intervient au moment où le club turc cherche à renforcer sa position dans la compétition nationale, après l'arrivée de la star égyptienne à Trabzonspor en provenance de Liverpool plus tôt cette année, alors que l'équipe occupe la cinquième place au classement du championnat turc.

Ce travail commun offre à Boateng l'occasion de mettre à profit sa longue expérience sur les pelouses européennes et internationales, tandis qu'il permet à Salah de côtoyer un ancien défenseur au palmarès bien garni, marqué notamment par le titre de champion du monde avec l'Allemagne, en plus de son parcours dans de grands clubs, au premier rang desquels le Bayern Munich.

Boateng avait été proche de rejoindre le staff technique du Bayern Munich l'an dernier, à l'invitation de l'entraîneur belge Vincent Kompany, afin d'acquérir de l'expérience dans le métier, mais le projet a échoué après des protestations de supporters liées à une affaire judiciaire antérieure en Allemagne.

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Par la suite, le défenseur retraité s'est engagé sur une nouvelle voie en passant par Trabzonspor, où il a débuté comme adjoint de l'entraîneur Thomas Reis, dans une expérience qui le place face à des joueurs dotés d'une grande expérience, à commencer par Mohamed Salah.