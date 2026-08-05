Mohamed Salah continue d'écrire un nouveau chapitre de sa carrière de footballeur, cette fois par la porte du championnat turc, après être devenu le dernier joueur égyptien en date à rejoindre les rangs de Trabzonspor dans l'un des transferts les plus marquants du mercato estival.

Le club turc a annoncé officiellement l'arrivée de Salah ce mercredi à la mi-journée, en publiant des photos de la star égyptienne portant le maillot de l'équipe dans l'avion à destination de la Turquie, afin d'annoncer officiellement le transfert et de présenter le joueur au public et aux médias.

Des rapports turcs avaient indiqué plus tôt que Salah était parvenu à un accord avec Trabzonspor pour rejoindre ses rangs sous la forme d'un contrat de deux ans.

En rejoignant l'équipe turque, le capitaine de la sélection égyptienne est devenu le quatrième joueur égyptien à porter le maillot de Trabzonspor, après Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad et Mahmoud Hassan « Trézéguet ».

Salah a mis fin au débat sur son avenir, lui qui hésitait entre plusieurs clubs du championnat saoudien et le club turc de Beşiktaş, qui était tout près d'obtenir sa signature avant que les deux parties ne divergent sur les conditions financières, jugées excessives par les responsables de Beşiktaş.