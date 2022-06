Salah pourrait-il vraiment quitter Liverpool pour ses rivaux de Premier League, Man City, Chelsea ou même Manchester United ?

L'avenir de l'attaquant égyptien fait l'objet de nombreux débats alors qu'il approche de la dernière année de son contrat à Anfield.

Mohamed Salah pourrait-il vraiment quitter Liverpool pour rejoindre l'un des rivaux de Premier League, Manchester City, Chelsea, ou même Manchester United ? Salah a joué un rôle essentiel dans le succès des Reds sous Jürgen Klopp au cours des dernières années, après avoir été initialement arraché à la Roma pour 47 millions d'euros en 2017.

Salah prêt à tout pour rester en Premier League ?

Le joueur de 29 ans a aidé Liverpool à remporter la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe de la Ligue tout en marquant 156 buts, mais il a été suggéré que son temps à Anfield arrive à sa fin. Le Real Madrid et le FC Barcelone ont été associés à l'Egyptien depuis un certain temps, mais The Athletic rapporte qu'il préférerait rejoindre un autre club anglais. Alors, cela pourrait-il vraiment arriver ?

Sadio Mané devrait quitter Liverpool

La saga se poursuit, en ce qui concerne Liverpool et Mohamed Salah. Nous savions déjà que l'Egyptien resterait à Anfield la saison prochaine, car il nous l'avait dit lui-même, en lâchant cette petite information lors d'une conférence de presse avant la finale de la Ligue des champions. "On verra après", avait-il lancé, et alors qu'il entame les 12 derniers mois de son contrat avec les Reds, rien n'indique encore qu'une solution soit trouvée.

Une dernière saison et puis s'en va ?

S'il part gratuitement - et il est intéressant d'entendre maintenant que sa préférence serait de rester en Premier League, si Liverpool ne trouve pas de solution - cela signifie effectivement qu'il est ouvert à l'idée de rejoindre Manchester City ou Chelsea. Il n'irait sûrement pas à Manchester United, et les clubs comme Tottenham, Arsenal et Newcastle, soutenu par l'Arabie Saoudite, ne répondraient pas à ses besoins et ses ambitions. Il semble que Sadio Mané soit sur le point de partir cet été. Liverpool aura donc plus que jamais besoin de Mohamed Salah la saison prochaine.

Ils peuvent faire confiance à son professionnalisme, sa condition physique et sa régularité, c'est sûr. Il sera là ou à peu près en haut de la liste des meilleurs buteurs une fois de plus. Mais au-delà de ça, qui sait où l'histoire se dirige ? Vers l'Etihad ou vers Stamford Bridge, peut-être ? Sûrement pas... En l'état actuel des choses, Salah devrait devenir un agent libre à l'expiration de son contrat, le 30 juin 2023.

Un salaire XXL demandé pour prolonger

Le joueur lui-même et Klopp ont tous deux confirmé que des pourparlers de prolongation sont en cours, mais il n'y a pas encore de signe d'un accord final. Mohamed Salah veut rester. Il l'a fait savoir depuis le début, et le fait que l'on rapporte maintenant qu'il serait prêt à accepter une prolongation de deux ans suggère que son désir de rester à Anfield est fort. Mais l'argent, plutôt que la durée du contrat ou la question intangible de l'héritage, est le facteur clé ici.

Salah et son agent, Ramy Abbas Issa, veulent un salaire digne de l'un des meilleurs joueurs du monde. Liverpool pense avoir offert ce salaire, mais l'équipe de Salah n'est pas d'accord. Il a toujours semblé peu probable que Salah parte cet été, principalement en raison d'un manque d'options évidentes. Cependant, son avenir à long terme reste très incertain, et les principaux rivaux des Reds semblent désormais suivre de très près sa situation.