Lors de la Coupe du monde 2026, la rencontre Égypte-Nouvelle-Zélande a offert une rivalité passionnante entre Mohamed Salah et Mostafa Zico pour le titre de meilleur joueur. Les deux hommes ont été décisifs, inscrivant chacun un but et délivrant une passe décisive, et ont permis aux Pharaons de renverser la vapeur après l’ouverture du score adverse.

Tout au long de la rencontre, leurs statistiques se sont répondues : un but et une passe décisive chacun. Grâce à ce doublé offensif, les Pharaons ont renversé le score après avoir concédé l’ouverture du score en première période, et ont ainsi décroché une victoire précieuse qui les place en tête du groupe 7.

Zico a d’abord égalisé à la 58^e minute, puis a lancé l’action du deuxième but après un échange avec Salah, lequel a conclu l’offensive pour donner l’avantage aux Pharaons. Le capitaine a enfin adressé le corner que Mahmoud Hassan « Trezeguet » a transformé en troisième but, scellant ainsi la victoire.

Malgré la brillante prestation de Zico, la FIFA a tranché en décernant à Mohamed Salah le titre d’« homme du match ». Le capitaine égyptien a en effet inscrit le but du break puis offert la troisième réalisation, tout en exerçant une influence constante sur le jeu.

Outre ce prix, Salah a poursuivi son festival en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la sélection égyptienne en Coupe du monde, avec trois réalisations, tout en égalant le record des meilleurs buteurs arabes de l’épreuve.

Grâce à ce succès retentissant, les Pharaons totalisent désormais quatre points et font un pas de plus vers la qualification pour les seizièmes de finale, en attendant leur dernier match face à l’Iran.

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