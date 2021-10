Salah ou Suarez ? Qui est la plus grande légende de Liverpool ?

Les deux hommes seront opposés mardi lorsque les Reds se rendront dans la capitale espagnole pour affronter l'Atletico Madrid en Ligue des champions.

Rio Ferdinand était catégorique, et pourquoi ne le serait-il pas ? "Je prendrais Mo Salah", a insisté l'ancien défenseur de Manchester United et d'Angleterre. "Ce qu'il a fait au cours des quatre dernières saisons, je pense qu'il est immense. La cerise sur le gâteau, c'est qu'il fait partie intégrante d'une équipe qui a remporté de grands trophées. C'est un plaisir de le regarder - un assassin dans et autour de la surface. Je ne peux pas le négliger dans l'ère moderne".

Michael Owen était lui aussi catégorique, et pourquoi ne le serait-il pas ? La question était : "Qui choisiriez-vous pour une saison ?", a-t-il fait remarquer. "Eh bien la saison que Luis Suarez a jouée sous Brendan Rodgers [2013-14], je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Il était incroyable, hors normes." Le débat, joué sur BT Sport après la victoire de Liverpool en Ligue des champions à Porto le mois dernier, s'est poursuivi pendant des jours sur les médias sociaux.

Salah au meilleur de sa forme ou Suarez à son prime, lequel choisissez-vous ? C'est un sujet qui mérite d'être revisité cette semaine, alors que le Liverpool de Mohamed Salah, en très grande forme ces dernières semaines, s'apprête à affronter l'Atletico Madrid de Luis Suarez, grand artisan du titre remporté par les Colchoneros la saison dernière en Liga.

Who would you choose: Luis Suarez in his Liverpool prime, or Mo Salah right now?@rioferdy5 and @themichaelowen don't see eye to eye... 👀#UCLTONIGHT pic.twitter.com/ydl6WLpKGD — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 28, 2021

Il s'agit d'une rencontre entre deux véritables grands noms du football moderne : le roi égyptien et le tourbillon uruguayen, dans le cadre magnifique du Wanda Metropolitano. Quels souvenirs ces deux-là ont laissé aux fans des Reds. Quelle joie ils ont apportée. Anfield a connu des joueurs incroyables au fil des ans, mais, en termes de talent, ces deux-là n'ont rien à envier à aucun d'entre eux. Les chiffres à eux seuls en disent long : 135 buts en 214 matchs pour Salah et 82 en 133 pour Suarez. Parmi les joueurs qui ont joué 100 fois ou plus pour Liverpool, seul Gordon Hodgson a un meilleur ratio de buts par match que ces deux-là.

Et puis il y a les passes décisives : 46 pour Salah, 29 pour Suarez, bien qu'en moins de matches et, soyons honnêtes, dans une équipe plus modeste. Et que dire des moments, ces jours et ces nuits où ils ont coupé le souffle des observateurs par leur brio ? Salah le fait régulièrement, bien sûr - il l'a encore fait samedi contre Watford - mais pendant trois ans et demi sur les bords de la Mersey, c'était la spécialité de Suarez. De grands buts, de grandes performances, de grands souvenirs.

Ce qui est clair, c'est que les supporters de Liverpool ont eu la chance de voir ces deux remarquables footballeurs au sommet de leur art. Des caractères différents, certes, mais similaires dans leur quête incessante de l'excellence, leur désir de gagner des matches, de marquer des buts et de se placer parmi les meilleurs du monde. Tous deux ont été recrutés par Liverpool en tant que "très bons" joueurs, mais ils ont tous deux franchi un palier dès qu'ils ont posé le pied à Anfield. Tous deux ont marqué dès leurs débuts - Suarez contre Stoke, Salah à Watford - et n'ont jamais regardé en arrière.

Jamie Carragher estime que Suarez, qui a marqué 78 buts au cours de ses trois dernières campagnes avec le club, est devenu le meilleur attaquant du monde à Anfield, et l'ancien défenseur des Reds pense que Salah peut désormais prétendre au même statut. "Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de meilleur au monde en ce moment", a-t-il récemment déclaré à Sky Sports. "Il est l'un des plus grands joueurs à avoir joué pour Liverpool".

C'est la régularité, autant que tout, qui saute aux yeux. Salah n'a jamais marqué moins de 23 buts dans une saison pour Liverpool, et n'a jamais joué moins de 48 matches. Il n'a manqué que sept matchs de championnat depuis 2017.

Suarez, en revanche, en a manqué 18 lors de son passage au club, dont la majorité pour cause de suspension. Les buts et le brio de l'international uruguayen restent peut-être gravés dans les mémoires, mais il en va de même pour le reste : la pétulance, les morsures, l'affaire Patrice Evra qui a traîné le nom de Liverpool dans la boue. Pas de tels problèmes avec Salah, dont le dossier disciplinaire est exemplaire. En fait, il n'a reçu que quatre avertissements en Premier League pour Liverpool, dont trois pour avoir retiré son maillot après avoir marqué.

Les fans n'oublieront jamais les moments de Suarez - ce contrôle de l'épaule, ce toucher et cette finition contre Newcastle, par exemple, ou la meilleure salve de quatre buts que l'on puisse souhaiter contre Norwich City - mais est-il vraiment juste de comparer son rendement à Liverpool à celui de Salah ? Suarez, par exemple, n'a jamais joué pour le club en Ligue des champions, et a quitté le club avec un seul titre en Coupe de la Ligue pour récompenser ses efforts.

Il est également parti sur un nuage, en rejoignant Barcelone un an après avoir tenté de forcer un transfert à Arsenal. Sa dernière saison a été sa meilleure, mais de nombreux fans n'ont jamais oublié son comportement durant cet étrange été 2013, où l'on se demandait à quoi il jouait. Peut-être avait-on le sentiment qu'il était trop bien pour Liverpool à ce moment-là. Carragher se rappelle s'être demandé "comment avons-nous pu le signer ?" après la première séance d'entraînement de Suarez, et il y a certainement eu des moments où l'on avait l'impression que c'était lui, plus que Steven Gerrard, qui portait les Reds sur ses épaules.

Le déclin de l'équipe de Rodgers après son départ, ainsi que la forme de classe mondiale de Suarez pour le Barca, et plus tard pour l'Atlético Madrid, ne font que donner du poids à cette théorie. Salah, cependant, a égalé ces niveaux, les a même dépassés. Il a remporté le titre de joueur de l'année de la PFA, a reçu deux fois le Soulier d'or de la Premier League, a été nommé deux fois dans l'équipe de l'année et a été sélectionné trois fois pour le Ballon d'or.

STOP THAT, MO SALAH! 🇪🇬👑



The footwork is magical, the finish is sublime.



He had the Watford defence on strings! 😱 pic.twitter.com/tBWPWWOxeX — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 16, 2021

MO SALAH. SPEECHLESS.



Yes, before you ask, you can have all the replays too. #MyPLMorning



📺 @peacockTV pic.twitter.com/i88819pRDr — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) October 16, 2021

Il est peut-être curieusement sous-estimé dans certains milieux - comment Cristiano Ronaldo a-t-il pu remporter le titre de meilleur joueur de Premier League pour le mois de septembre reste un mystère - mais il est adoré à Anfield. Demandez à ses supporters, à ses coéquipiers et à son entraîneur. "Pour moi, c'est le meilleur", a déclaré Klopp après le dernier coup de maître de Salah, à Vicarage Road. "Je le vois tous les jours et cela rend les choses plus faciles pour moi, mais M. Lewandowski est là, Ronaldo continue de marquer comme un fou, Messi continue de sortir des performances de niveau mondial, Mbappé et tout ce genre de choses et d'autres viendront. Mais, oui, en ce moment, il est à coup sûr en haut de cette liste".

Il y aura, on l'imagine, un sourire et un check lorsque Salah et Suarez se rencontreront à Madrid mardi. Comment pourraient-ils ne pas se respecter, au vu de leurs performances respectives ? Mais lorsqu'il s'agit de Liverpool, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Le prime Suarez était quelque chose, mais le prime de Salah c'est encore autre chose. Et surtout, pour Jürgen Klopp et ses supporters, le prime de Salah est toujours d'actualité et ils risquent d'en profiter encore pendant un certain temps...