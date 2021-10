Salah le meilleur au monde ? Thierry Henry désapprouve

L’ancien attaquant français n’est pas d’accord avec ceux qui affirment que Mohamed Salah est le meilleur joueur en activité.

Thierry Henry, l’ancien grand attaquant d’Arsenal et de l’Equipe de France, n'adhère pas au battage médiatique autour de l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah.

Pour beaucoup d’observateurs, Salah est actuellement le meilleur joueur du monde. Jurgen Klopp, le coach des Reds, en est également convaincu et il n’a cessé de louer son protégé ces derniers jours. Une façon comme une autre de faire du lobbying en vue du verdict du Ballon d’Or.

« Benzema est au-dessus de Salah en ce moment »

Mais Henry a un autre avis sur le sujet. L’ex-icone tricolore estime que le Pharaon « n'est pas encore le meilleur au monde. »

« Les buts qu'il marque en ce moment sont fantastiques, mais comment pouvez-vous oublier (Robert) Lewandowski et comment pouvez-vous oublier (Karim) Benzema, s’est-il interrogé sur CBS Sports. Je ne pense pas que Salah soit encore à ce niveau, il est important de jouer pour les deux équipes du club et équipes nationales. »

« Est-il le meilleur joueur de Premier League en ce moment ? Oui, c'est évident, a déclaré en revanche le consultant d’Amazon Prime. Mais quand on compare les formes actuelles des meilleurs joueurs, je place Benzema plus haut. Ce qu'il fait pour le Real Madrid et la France en ce moment, je ne peux pas l'ignorer ».