Le club de Trabzonspor poursuit ses démarches pour finaliser un nouveau transfert de grande envergure, après avoir recruté la star égyptienne Mohamed Salah.

Le club turc a placé l'attaquant d'Al-Hilal Darwin Núñez parmi ses cibles et cherche à l'arracher, ne serait-ce que sous forme de prêt, afin de renforcer sa ligne offensive.

Selon les déclarations du journaliste spécialisé dans les informations concernant Trabzonspor, Hasan Tuncel, sur la chaîne « HT Spor », le club turc de Trabzonspor a soumis à Al-Hilal une offre d'une valeur de 8 millions d'euros par an pour s'attacher les services de Núñez, à un moment où l'attaquant uruguayen perçoit un salaire d'environ 20 millions d'euros au sein du club saoudien.

Selon la source, l'offre prévoit que Trabzonspor prenne en charge 40 % du salaire de Núñez, tandis que le joueur cherche à quitter Al-Hilal en quête d'une nouvelle opportunité pour retrouver son niveau et relancer sa carrière.

Tuncel a précisé que l'offre de Trabzonspor se trouve actuellement entre les mains du joueur et de son club, mais qu'Al-Hilal souhaite augmenter la contrepartie financière, ce qui pousse le club turc à intensifier ses démarches afin de conclure rapidement le transfert, en visant l'arrivée du joueur à Trabzon dès la semaine prochaine.

L'avis de Mohamed Salah sur le transfert de Núñez

Dans ce cadre, la direction de Trabzonspor a recueilli l'avis de Mohamed Salah au sujet du transfert, la star égyptienne ayant donné une recommandation positive quant à la signature de Núñez.

Tuncel a également révélé que le vice-président de Trabzonspor, İbrahim Şahinkaya, a organisé une réunion avec les responsables d'Al-Hilal au cours de cette semaine, et se rend en Arabie saoudite pour discuter des derniers détails financiers du transfert et tenter de convaincre le club de se séparer de son attaquant uruguayen.

Âgé de 27 ans, Núñez avait disputé 24 matchs avec Al-Hilal la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives.

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