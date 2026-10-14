Le flou entoure la situation de la star égyptienne Mohamed Salah, dont la participation avec Trabzonspor face au club finlandais du HJK, lors de la rencontre prévue demain jeudi dans le cadre de la première journée de la Ligue Europa Conférence, reste incertaine.

L'entraîneur allemand Thomas Reis a refusé de trancher le débat lors de la conférence de presse précédant la rencontre, se contentant de déclarations brèves qui ont accentué l'attente autour du sort du joueur.

Interrogé directement sur la participation de Salah, Reis a répondu : « Je sais que cette question est importante pour vous. Le match se jouera sur une pelouse synthétique, mais tous les joueurs de notre équipe sont prêts. Je ne peux pas affirmer maintenant si Salah jouera ou non. Nous verrons demain. »

Les propos du technicien allemand confirment que le facteur décisif dans sa décision sera la nature de la pelouse synthétique du club finlandais, un point qu'il a évoqué en déclarant : « Nous devons affronter non seulement l'adversaire, mais aussi les conditions du terrain. Même le Bayern Munich a connu de grandes difficultés hier sur une pelouse similaire. »

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Malgré sa référence à la disponibilité de l'ensemble des joueurs, le fait qu'il reporte l'annonce concernant la situation de Salah jusqu'aux derniers instants confirme que le staff technique étudie avec attention le risque de l'aligner sur le gazon synthétique, en particulier avec un calendrier chargé, à raison d'un match tous les trois jours.

Reis a conclu ses déclarations en assurant qu'il aborderait la rencontre avec la meilleure composition possible, signe que la décision concernant la participation de Salah sera tranchée dans les dernières heures avant le coup d'envoi.



