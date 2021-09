"Salah est un tueur" pour une légende de Manchester United

Auteur de son 100eme but avec Liverpool, Salah force l’admiration de Rio Ferdinand, qui demande plus de considération pour l’Egyptien.

L'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand estime que l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah est un joueur complet qui mérite d'être reconnu comme l'un des meilleurs au monde.

L'international égyptien de 29 ans a marqué son 100e but en Premier League pour Liverpool lors de sa 151e apparition dans la compétition, samedi contre Brentford, devenant ainsi le joueur le plus rapide de l'histoire du club à atteindre cette étape.

Ce but contre le promu, qui s'est terminé sur le score de 3-3, a également permis à l'attaquant africain d'entrer dans le top 10 des buteurs de tous les temps chez les Reds, derrière des légendes comme Ian Rush, Steven Gerrard et Kenny Dalglish.

Ferdinand n'a pas tari d'éloges sur Salah après son dernier exploit et a insisté sur le fait qu'il mérite de figurer parmi les meilleurs attaquants du monde.

"C'est un tueur absolu. Donc, quand vous parlez des meilleurs attaquants, des meilleurs attaquants du football mondial au cours des deux dernières années, Salah doit être dans la conversation", a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United dans son émission Youtube Vibe with Five, cité par The Mirror.

"Il est le cinquième plus rapide à atteindre 100 buts en Premier League dans l'histoire, et le plus grand dans tout cela est qu'il n’est pas un buteur. C'est un attaquant au sens large, ce n'est pas un véritable numéro neuf."

"Devant lui, il y a Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero, Thierry Henry, et puis Salah."

L'article continue ci-dessous

"Allez voir Salah et ce qu'il fait. Il domine et détruit régulièrement des joueurs de haut niveau. Il fait paraître le jeu facile, il fait paraître le football facile."

"Quand un joueur fait cela à la vitesse à laquelle il joue, cela vous indique qu'il est de haut niveau. Les chiffres, les trophées ne mentent pas. Salah a tout ça".

Ferdinand a conclu : "D'après les personnes à qui j'ai parlé, qui l'ont côtoyé, qui ont joué avec lui, qui ont travaillé au club. Il est concentré. Il a cette mentalité, cette obsession du football, cette obsession de marquer des buts et d'être au sommet du classement."