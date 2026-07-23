Une crise retentissante a éclaté dans les coulisses du club turc de Beşiktaş, après l'annonce officielle par le club de la démission de son membre du conseil d'administration Faysal Ahmet Çağlar, ce dernier réagissant quelques minutes plus tard en démentant totalement l'information et en menaçant de saisir la justice.

La société Beşiktaş d'investissements sportifs, d'industrie et de commerce a publié un communiqué officiel via la plateforme de divulgation publique (KAP), dans lequel elle indique : « M. Faysal Ahmet Çağlar, membre du conseil d'administration de notre société, a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration à compter du 23 juillet 2026. »

Selon des médias turcs, cette démission intervient quelques jours après la vive polémique suscitée par Çağlar, après qu'il a fait la une de la presse turque et internationale en raison d'une publication de sa part sur les comptes du club concernant la star égyptienne Mohamed Salah, un acte que la direction a considéré comme non professionnel et à l'origine d'une hausse des exigences financières de l'agent du joueur.

Mais la grande surprise est venue de la réaction de Çağlar lui-même, qui a catégoriquement nié avoir présenté sa démission, affirmant que le communiqué publié par le club était erroné, et annonçant qu'il prendrait toutes les mesures juridiques nécessaires pour préserver ses droits.

Les supporters du club noir et blanc vivent un état d'attente et de division, entre un communiqué officiel confirmant le départ de l'homme fort du conseil d'administration et un démenti direct de l'intéressé qui transforme l'affaire en un conflit ouvert susceptible de se terminer devant les tribunaux.