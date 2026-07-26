La liste des joueurs actuellement sans club compte, à ce jour, plusieurs grands noms, parmi lesquels des stars encore capables d'afficher un niveau élevé, et d'autres en quête d'une opportunité pour relancer leur carrière.

En tête de liste figure la star égyptienne Mohamed Salah, âgé de 34 ans, après la fin de son aventure avec Liverpool entamée en 2017, tandis que son avenir demeure incertain à ce jour, malgré les informations l'ayant lié à un transfert vers le club turc de Beşiktaş.

À lire aussi

Mbappé en tête : 3 raisons qui rapprochent Vinicius d'Arsenal

Surprise : Diomandé s'est accordé avec le Real Madrid et Paris en même temps

Dušan Vlahović apparaît comme l'une des options offensives les plus en vue, puisqu'il est âgé de 26 ans et a inscrit 68 buts en 168 matchs avec la Juventus, avec un intérêt de Fenerbahçe et de Beşiktaş selon la presse italienne.

Parmi les noms les plus marquants figure également Jadon Sancho, qui a disputé la saison dernière en prêt à Aston Villa et a marqué un but en 29 matchs, ainsi que John Stones, dont le rôle s'est réduit avec Manchester City en raison des blessures, même si leur âge, 26 et 32 ans, en fait des options capables d'apporter un plus, selon le journal français « L'Équipe ».

De son côté, David Alaba, âgé de 34 ans, est en quête d'un nouveau défi après cinq saisons avec le Real Madrid, durant lesquelles il a été sacré quatre fois en Ligue des champions, tandis que sa condition physique reste la principale source d'inquiétude.

Fabinho et Goretzka

Au milieu de terrain, le Brésilien Fabinho se distingue, lui qui est revenu en sélection nationale lors de la Coupe du monde et a disputé 111 matchs en trois saisons avec Al-Ittihad d'Arabie saoudite, aux côtés de Leon Goretzka, dont le contrat avec le Bayern Munich a pris fin après huit saisons, au milieu de l'intérêt de la Juventus.

La liste comprend également des noms ayant déjà évolué en Ligue 1, dont notamment Krépin Diatta, qui a quitté Monaco après cinq saisons, et Bamba Dieng, attaquant sénégalais âgé de 26 ans, qui a auparavant joué à Marseille, Lorient et Angers.

On y retrouve aussi les milieux de terrain Yves Bissouma et Nabil Bentaleb, après la fin de leurs contrats respectifs avec Tottenham et Lille, ainsi que Nabil Fekir, âgé de 32 ans après deux années avec Al-Jazira des Émirats, et Raphaël Guerreiro, qui a quitté le Bayern Munich après trois saisons et 89 matchs avec le club allemand.