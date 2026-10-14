Dans un paradoxe frappant, Mohamed Salah, capitaine de la sélection égyptienne et star du club turc de Trabzonspor, est revenu au cœur de la polémique à cause du gazon synthétique, après que son club a annoncé sa présence dans la liste convoquée pour affronter le KuPS finlandais, rencontre prévue demain jeudi dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de l'UEFA Conference League.

Trabzonspor a dévoilé ce mercredi, via ses comptes sur les réseaux sociaux, sa liste pour ce match, dans laquelle figure Salah, alors que la rencontre se jouera sur une pelouse synthétique, les mêmes conditions qui avaient officiellement justifié l'absence du capitaine égyptien face au Soudan du Sud lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en septembre dernier.









La Fédération égyptienne de football avait annoncé, le 26 septembre dernier, que Salah était écarté du déplacement de la sélection au Soudan du Sud, afin de lui éviter une blessure en raison de la tenue du match sur un terrain en gazon synthétique.

La Fédération avait précisé que cette décision avait été prise en coordination avec le staff technique dirigé par Hossam Hassan, dans le but de préserver l'intégrité physique du joueur, avant que le sélectionneur n'affirme dans des déclarations ultérieures que Salah lui avait parlé de la surface avant le match contre l'Angola, et qu'ils s'étaient mis d'accord pour le laisser au repos face au Soudan du Sud.

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Malgré sa présence dans la liste, la participation de Salah face au KuPS n'est pas encore assurée, car sa sélection parmi le groupe qui effectue le déplacement ne signifie pas nécessairement que l'entraîneur le fera jouer, que ce soit comme titulaire ou en tant que remplaçant.

Et tandis que Salah se prépare à disputer la rencontre avec son club, une question s'impose : si le gazon synthétique représente un danger justifiant de laisser le joueur au repos avec la sélection, qu'est-ce qui a changé pour que sa présence dans la liste de son club, pour un match sur la même surface, devienne possible ?















