Le Maroc affrontera la France, grande favorite au titre, jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a officialisé son onze de départ. Le coup d’envoi sera donné à 22h00 à Foxborough, près de Boston. Anass Salah-Eddine est aligné comme arrière gauche.

Ismael Saibari, touché aux ischio-jambiers lors du huitième de finale face au Canada (0-3), a manqué plusieurs séances d’entraînement et débute sur le banc ; Brahim Díaz le remplace en attaque.

Bono gardera les buts, tandis que Noussair Mazraoui, aligné en défense centrale aux côtés d’Issa Diop, devra assurer la solidité derrière. Au milieu, le très convoité Ayyoub Bouaddi aura pour mission de dicter le tempo. Sur le flanc droit, Chemsdine Talbi tentera de percer les lignes françaises, tandis que tous les regards se tourneront vers l’infatigable Achraf Hakimi, arrière droit du Paris Saint-Germain.

Le Maroc devra se méfier de Kylian Mbappé, déjà auteur de sept buts dans ce Mondial, ainsi que des appuis offensifs d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

Composition de la France : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé

Composition du Maroc : Bono ; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine ; El Aynaoui, Bouaddi ; Talbi, Ounahi, El Khannouss ; Díaz.