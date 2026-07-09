Salah-Eddine sera aligné d’entrée avec le Maroc pour affronter la France dans un match au sommet

Jeudi, en quarts de finale de la Coupe du monde, le Maroc défiera la France, grande favorite au titre. Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a officialisé son onze de départ. Le coup d’envoi sera donné à 22h00 à Foxborough, près de Boston. Anass Salah-Eddine est aligné comme arrière gauche.

Ismael Saibari, touché aux ischio-jambiers lors du huitième de finale face au Canada (0-3), a manqué plusieurs entraînements et débutera sur le banc ; Brahim Díaz le remplacera en attaque.

Bono gardera les buts, tandis que Noussair Mazraoui sera aligné en défense centrale aux côtés d’Issa Diop. Au milieu, le très convoité Ayyoub Bouaddi aura pour mission d’assurer le contrôle du jeu. À droite, l’infatigable Achraf Hakimi, arrière droit du Paris Saint-Germain, attirera une nouvelle fois tous les regards. Enfin, Chemsdine Talbi occupera le couloir droit de l’attaque.

Le Maroc devra se méfier de Kylian Mbappé, auteur de sept buts dans ce Mondial, ainsi que des appuis offensifs d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Bradley Barcola.

Composition de l’équipe de France : Maignan ; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne ; Koné, Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué ; Mbappé

Composition du Maroc : Bono ; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine ; El Aynaoui, Bouaddi ; Talbi, Ounahi, El Khannouss ; Díaz.