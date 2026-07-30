Anass Salah-Eddine est sur le point de s’engager avec l’Olympiakos, affirme le journaliste italien spécialiste du mercato Nicolò Schira ce jeudi matin. Le club grec va débourser huit millions d’euros pour le latéral gauche.

On avait déjà appris mercredi que Salah-Eddine était autorisé à quitter l’AS Rome et que l’Olympiakos était intéressé par l’international marocain.

Un jour plus tard, le club grec a très rapidement trouvé un accord avec les Romains et le joueur lui-même. Salah-Eddine va signer jusqu’à la mi-2030.

La nouvelle est d’autant plus marquante que Salah-Eddine a récemment décidé de ne pas signer au PSV, qui voulait volontiers lever l’option d’achat auprès de l’AS Rome. Le latéral gauche avait beaucoup impressionné lors de son prêt au PSV pendant la seconde moitié de la saison dernière.

Salah-Eddine est devenu un élément incontournable de l’équipe et a apporté une contribution importante au titre de champion remporté grâce à ses solides performances.

Malgré cela, l’Amstellodamois ne voulait pas rester à Eindhoven et préférait tenter sa chance dans le club italien, mais ce plan ne se concrétisera donc pas.

À l’Olympiakos, il aura tout de même l’occasion de disputer la Ligue des champions. Parce que l’Olympiakos est deuxième monde dans le onzième championnat d’Europe, le club affrontera d’abord NEC au tour préliminaire de la C1, avant de devoir remporter une autre double confrontation pour atteindre la phase de groupes.