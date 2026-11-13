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L'Égypte a réalisé une performance offensive remarquable, dans son parcours lors des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, après avoir inscrit au moins 5 buts lors de deux matchs consécutifs, pour la première fois depuis juin 2003, parallèlement à Mohamed Salah qui continue de renforcer sa place parmi les plus grands buteurs de l'histoire du football africain au niveau des sélections nationales.

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Cet exploit est survenu après la large victoire contre le Soudan du Sud par cinq buts à zéro, puis le succès face au Malawi lors de la troisième journée ce vendredi sur le même score, au stade du Caire, l'équipe d'Égypte rééditant ainsi une série offensive qu'elle n'avait plus réalisée depuis plus de 23 ans.

La dernière fois que l'Égypte avait inscrit cinq buts ou plus lors de deux matches consécutifs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique remontait à juin 2003, lorsqu'elle s'était largement imposée face à Maurice par sept buts à zéro le 8 juin, avant de balayer Madagascar par six buts à zéro le 20 du même mois.

Ce chiffre reflète le net tournant offensif dans les résultats de l'équipe d'Égypte au cours des deux dernières journées, après avoir débuté son parcours dans ces éliminatoires par un match nul vierge face à l'Angola, avant de retrouver son efficacité aux dépens du Soudan du Sud et du Malawi, et d'inscrire un grand nombre de buts lors de deux matches consécutifs.

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Mohamed Salah, troisième meilleur buteur africain de l'histoire

Sur le plan des statistiques individuelles, Mohamed Salah a atteint la barre des 70 buts internationaux avec l'équipe d'Égypte, se hissant à la troisième place au classement des meilleurs buteurs africains de l'histoire, au niveau des sélections A, selon le réseau français « stats foot ».

Le classement est dominé par le Zambien Godfrey Chitalu, auteur de 79 buts, suivi de l'ancien joueur du Malawi Kinnah Phiri avec 71 buts, tandis que Salah arrive troisième avec 70 buts, devançant son compatriote Hossam Hassan, ancien sélectionneur de l'équipe nationale, qui a inscrit 69 buts internationaux, ainsi que l'Ivoirien Didier Drogba, auteur de 65 buts.

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Cet exploit offre à Salah une suprématie historique dans le football égyptien, après avoir dépassé le total de Hossam Hassan, longtemps détenteur du record de buts sous le maillot de la sélection nationale.

Domination égyptienne

Avec leur victoire lors du match de la troisième journée, les Égyptiens ont porté leur total à 7 points, en tête du groupe, tandis que le Malawi reste bloqué à 3 points, à la troisième place.

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L'équipe d'Égypte a entamé la rencontre avec une nette pression offensive, et Mahmoud Hassan Trézéguet a failli ouvrir le score à la cinquième minute, après avoir reçu une passe de Mohamed Salah, mais il a manqué une occasion franche, sa tentative passant à côté du poteau droit.

Le premier but n'a pas tardé, puisque Nasser Maher est parvenu à faire trembler les filets à la sixième minute, avant qu'Omar Marmoush ne double la mise quatre minutes plus tard seulement, offrant à l'équipe d'Égypte un avantage précoce et plaçant le Malawi sous une forte pression.

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Après ces deux buts, l'équipe d'Égypte a imposé sa domination dans la possession, cherchant à exploiter les espaces et à ajouter d'autres buts.

Mais le Malawi a tenté de revenir dans la partie et a menacé les buts de Mostafa Shobier à la 22e minute par une frappe puissante de Richard Mbulu, repoussée avec brio par le gardien égyptien, qui a préservé sa cage inviolée.

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La 24e minute a été marquée par un carton jaune adressé à Hossam Abdelmaguid, tandis que Nasser Maher poursuivait ses tentatives offensives et a failli inscrire son deuxième but personnel à la 27e minute, lorsqu'il a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui est passée à côté du poteau gauche.

Mohamed Hany a inscrit le troisième but des Égyptiens à la 38e minute, lorsqu'il a décoché une frappe puissante de l'extérieur de la surface qui a logé dans les filets, consolidant l'avance de l'équipe d'Égypte à trois buts à zéro et offrant aux locaux un net avantage avant la fin de la première période.

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Doublé de Salah

En seconde période, l'équipe d'Égypte a poursuivi sa domination sur le jeu, tandis que le Malawi n'a pas réussi à se montrer dangereux, le jeu se concentrant en grande partie au milieu de terrain.

Mais la star de Trabzon, en Turquie, Mohamed Salah, a tenu à apposer sa marque en inscrivant le quatrième but des Égyptiens, d'une tête à la 84e minute, à la suite d'un centre précis du remplaçant Ibrahim Adel.

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À la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période, Salah est revenu inscrire le cinquième but sur un penalty obtenu par Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, pour conclure la rencontre sur une victoire écrasante (5-0).