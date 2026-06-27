Salah dépasse le record d'El-Hadary… et Shouber ramène la Coupe du monde 16 ans en arrière

Les Pharaons ont livré une prestation solide face à l’Iran lors de la Coupe du monde 2026, et se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour le deuxième tour de la compétition.

Les Pharaons ont arraché un précieux match nul 1-1 face à l’Iran ce samedi matin lors de la troisième journée du groupe 7, se qualifiant ainsi à la deuxième place avec 5 points, derrière la Belgique à la différence de buts, tandis que la sélection asiatique, qui totalise trois points, attend de connaître son sort parmi les meilleures troisièmes.

En entrant sur la pelouse, le capitaine Mohamed Salah a porté à 30 le nombre de ses apparitions dans les grandes compétitions (Coupe du monde et Coupe d’Afrique des nations), ce qui lui permet de prendre la deuxième place du classement égyptien, juste devant Essam El-Hadary, auteur de 29 matchs, dont un seul en Coupe du monde, d’après les données de « Stats Foot ».

De son côté, Mahmoud Hassan « Trezeguet » a égalé, grâce à sa participation au match d’aujourd’hui, l’ancien joueur vedette Ahmed Hassan en tête du classement, avec 32 matchs chacun, sachant que toutes les rencontres de « El-Saqr » ont eu lieu lors de la Coupe d’Afrique des nations.

En cas de présence face à l’Australie vendredi prochain en huitièmes de finale, Trezeguet deviendrait le seul détenteur de ce record, tandis que Salah pourrait se rapprocher encore un peu plus de ce total s’il est aligné.

De son côté, Mahmoud Saber a inscrit le but le plus rapide de l’histoire de l’Égypte en Coupe du monde, à la 5e minute, devançant ainsi la réalisation d’Imam Ashour, marquée à la 20e minute contre la Belgique lors du match d’ouverture de l’édition actuelle, selon les données d’« Opta ».

Enfin, le gardien des Pharaons, Mostafa Shobier, a réalisé un exploit défensif en repoussant un penalty de Mehdi Taremi, le capitaine iranien, en première période.

Selon le site « Stats Foot », il s’agit du troisième penalty manqué d’affilée lors de cette édition de la Coupe du monde, une série qui n’avait plus été observée depuis l’édition 2010.

Avant lui, Lionel Messi face à l’Autriche et Strand Larsson contre la France avaient déjà échoué dans leur tentative lors de cette édition.

Shobeir a ainsi égalé la performance d’El-Hadary, seul gardien égyptien à avoir arrêté un penalty en Coupe du monde.