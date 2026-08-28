Salah brise le silence après le choc européen : ce que je répète n'est pas qu'un simple slogan

L'Égyptien Mohamed Salah a brisé le silence après l'échec de Trabzonspor à se qualifier pour la Ligue Europa, à la suite de sa double défaite face au club hongrois du Ferencváros.

Trabzonspor s'est incliné à l'aller sur son terrain et devant ses supporters sur le score d'un but à zéro, avant la déroute retentissante 0-4 lors du match retour, hier jeudi.

Salah a écrit, sur son compte du réseau « X » : « Rien n'est jamais venu facilement dans ma carrière. Les mauvaises nuits et les déceptions font partie du football, et j'ai appris à les transformer en motivation et en titres. »

Et d'ajouter : « Trabzonspor est mon équipe, je fais partie de ce projet corps et âme, et la soirée d'hier ne changera pas cela. Je sais que les attentes sont élevées, et je crois vraiment que nous en sommes capables et que nous atteindrons nos objectifs. »

La star égyptienne a conclu : « La phrase (je suis venu ici pour gagner) n'est pas un simple slogan pour moi. »



