Vous avez joué avec deux grands joueurs, Thierry Henry et Cristiano Ronaldo, comment pensez-vous que Mohamed Salah se compare à ces deux-là ?





Il est parmi les meilleurs en termes de qualité. Avec la série de matchs qu'il marque, c'est incroyable. Je le regarde, il fait deux ou trois mouvements à chaque fois et il les fait à la perfection pour que les défenseurs ne puissent pas le toucher. Et même s'ils le font, c'est risqué, car il s'agit d'un penalty ou d'un coup franc. Il a cette capacité, similaire à celle de Messi, qui lui permet de contrôler le ballon tout le temps, et le ballon est si proche qu'il suffit d'une touche supplémentaire pour qu'il s'en aille ou que les défenseurs soient obligés de commettre une faute pour lui enlever le ballon. Le seul problème, c'est qu'en jouant pour l'Égypte, il limite ses chances de remporter des trophées internationaux majeurs et des récompenses individuelles.



Comment classez-vous Salah parmi les meilleurs joueurs du monde ?



En ce moment, il est au sommet, c'est sûr. J'adore Messi, mais qu'il soit 1er, Cristiano 6e et Salah 7e ? Sur sa forme actuelle, Mo Salah est dans le top 3, c'est sûr.



Vous avez été approché par Gérard Houllier pour signer à Liverpool avant de rejoindre Manchester United, qu'est-ce qui vous a fait choisir Man United plutôt que Liverpool ?



Même si j'étais impressionné par le style d'entraînement de Houllier - car grâce à lui j'ai remporté mon premier trophée majeur lors des championnats des moins de 18 ans avec la France, et nous avions atteint les quarts de finale de la Coupe du monde U20 en Malaisie - même avec cette bonne relation, il n'a pas pu me convaincre de signer pour Liverpool. Tout simplement parce que j'ai joué contre United cette saison-là et qu'ils ont remporté le triplé. J'ai joué contre United en quart de finale de la Ligue des champions et, à l'époque, Liverpool n'était pas à la hauteur. Liverpool est un grand club, mais Gérard Houllier n'a pas réussi à me convaincre. Quelques jours après lui avoir parlé, j'ai parlé à Sir Alex Ferguson et le match était donc terminé avant d'avoir commencé. Ma tête était à United.



Que pensez-vous de la situation d'Aubameyang à Arsenal en ce moment ?



Ce n'est pas une bonne situation pour les deux parties. Vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation où vous devez vous défaire du capitanat. Je ne pense pas que les personnes concernées soient heureuses de cette situation. On espère que c'est dans l'intérêt de l'équipe et que des choses positives en découlent. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe est en bien meilleure position qu'au début de la saison. Sinon, ce serait une situation très difficile. J'espère qu'ils pourront la résoudre.





Quelle serait votre solution pour résoudre les difficultés liées aux reports dans le football en ce moment autour de Covid ? En tant que joueur, voudriez-vous faire une pause dans les matchs ? Ou seriez-vous heureux de continuer à jouer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus le faire ?



Pour l'instant, je pense que la solution la plus sûre pour tout le monde est de faire une pause maintenant. Je suis désolé de le dire, mais Boxing Day ou pas, la question est de savoir si les membres de votre équipe sont tous prêts et en forme pour la compétition. Vous ne voulez pas mettre des gens en danger juste pour le football. Je sais que cela posera des problèmes de calendrier et que tout le monde devra jouer tous les trois jours, mais si c'est ce qu'il faut faire, alors nous devons le faire. En ce moment, nous essayons de finir comme un patchwork et ce n'est pas bon. Tout le monde doute de l'organisation, de la première ligue, du vaccin. Ce n'est une bonne ambiance pour personne.





Ronaldo est quelqu'un que vous connaissez bien pour avoir joué avec lui, pensez-vous que c'était la bonne décision pour lui de revenir ? Comment était-ce de l'avoir comme coéquipier ? Que pensez-vous des suggestions selon lesquelles il est un problème dans l'équipe de United ?

Ce commentaire sur le fait qu'il soit un problème est complètement absurde. Regardez le rapport entre les buts marqués et les occasions créées depuis le début de la saison. Il veut aider, il veut gagner des trophées. Il n'est pas venu à United pour se détendre avant sa retraite, c'est un défi encore plus grand que celui qu'il a relevé dans ses précédents clubs.



Il a quitté United après avoir remporté le Ballon d'or, la Premier League et avoir été un joueur de premier plan. Il savait que l'on poserait des questions sur lui et sur ce qu'il pouvait apporter, mais c'est un leader. Il ne porte pas le brassard, mais il montre la voie et tout est positif dans ce qu'il a fait.