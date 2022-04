Salah après la victoire de Manchester United : "Les attaquants de Liverpool ont eu la vie plus facile"

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah a fait l'éloge du milieu de terrain et de la défense de son équipe car ils facilitent la tâche des attaquants, après leur victoire 4-0 sur Manchester United en Premier League mardi. Les Reds ont dominé leurs rivaux à Anfield et ont pris l'avantage après seulement cinq minutes de jeu lorsque Luiz Dias a transformé un centre de Salah.

"Nos milieux et notre défense nous rendent la vie facile"

L'international égyptien de 29 ans a ensuite inscrit le deuxième but grâce à une passe décisive de l'international sénégalais Sadio Mané au milieu de la première mi-temps. Mané a inscrit le troisième but après la pause et Salah a achevé la démonstration à cinq minutes du coup de sifflet final. Salah, qui a maintenant marqué 22 buts en Premier League en 30 apparitions cette saison, pense qu'ils sont capables de marquer autant de buts parce que la ligne arrière et le milieu de Liverpool essaient de les mettre dans des situations de un contre un, tout en étant résolu en défense.

Liverpool : Mané assure que les Reds vont se battre pour rêver du quadruplé

"Le milieu de terrain et la défense nous facilitent la vie, ils essaient toujours de nous donner le ballon dans une situation de un contre un. Ils nous rendent donc la vie beaucoup plus facile. Nous avons eu un clean sheet ici, un clean sheet là, donc ils nous facilitent la vie pour marquer", a déclaré Mohamed Salah au site officiel du club.

Salah n'était pas inquiet par sa période de disette

"Nous voulons marquer un but ; une fois que nous avons le premier, nous voulons avoir le deuxième ; une fois que nous avons le deuxième, nous allons chercher un troisième. Je pense que c'est une excellente performance de notre part, ici et à l'extérieur également (où ils ont gagné 5-0). J'espère que nous allons continuer comme ça", a ajouté l'attaquant des Reds.

Liverpool-Man Utd : Keane se paye les Red Devils

Avant le match, Salah avait passé six matches consécutifs sans marquer pour les Reds, toutes compétitions confondues. Interrogé sur son état d'esprit après les deux buts, il a répondu : "J'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai marqué beaucoup de buts pour ce club, ça va continuer à venir. Parfois, vous avez de la malchance, mais le plus important est que l'équipe gagne. Si l'équipe ne gagnait pas, je ne serais pas heureux. Mais [quand] l'équipe gagne, tout vient, donc je n'étais pas inquiet".

L'article continue ci-dessous

"Nous jouons tous très bien dans le trio d'attaque, et quand Bobby entre en jeu, il joue aussi très bien. Nous essayons simplement de nous adapter les uns aux autres à l'entraînement. Nous nous connaissons mieux maintenant, moi et Sadio et Bobby surtout parce que nous avons joué quatre ou cinq ans ensemble. Une superbe balle de Sadio. Il joue maintenant plus souvent en numéro 9, il fait un travail incroyable et marque des buts aussi. Tout le monde joue devant et fait un bon match. Le plus important, c'est que l'équipe gagne des matchs", a ajouté Salah.

Cette victoire a permis à Liverpool de prendre la tête du classement provisoirement avec 76 points, avant que City ne la reprenne ce mercredi soir après son succès contre Brighton. Salah a refusé de s'enflammer malgré le fait que Liverpool soit plus que jamais dans la course. "City n'est pas une équipe qui perd des points facilement", a ajouté Salah. "Nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes, le reste n'est pas entre nos mains. La seule chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer, ce sont nos matchs et nous verrons bien." Liverpool affrontera Everton à Anfield dimanche prochain.