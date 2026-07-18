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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Saka intègre un classement légendaire et ramène la France 68 ans en arrière

France vs Angleterre
France
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Coupe du monde
B. Saka
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Angleterre

La star anglaise Bukayo Saka s'est illustrée en réalisant un triplé lors de la victoire 6-4 contre la France dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

Il a d’abord inscrit les troisième et quatrième buts des Three Lions à la 37e et à la 45+1e minute, avant de conclure son triplé sur penalty à la 87e.

Selon le site spécialisé Stats Foot, l’Anglais est le premier joueur à inscrire un triplé contre les Bleus toutes compétitions confondues depuis Geoff Hurst, auteur d’un exploit similaire lors d’un match amical le 12 mars 1969.

Le site français a ajouté : « Saka est également devenu le deuxième joueur à réaliser un triplé contre les Bleus en Coupe du monde, après la légende Pelé, qui avait réussi cet exploit avec le Brésil le 24 juin 1958. »

Selon le site « Squawka », Saka rejoint ainsi un club très fermé : celui des joueurs anglais ayant inscrit un triplé en Coupe du monde, après Geoff Hurst (1966), Gary Lineker (1986) et Harry Kane (2018).

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