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Le Paris Saint-Germain a subi un terrible coup dur : son ailier Khvicha Kvaratskhelia est forfait pour le reste de la saison après une grave blessure au genou. L’international géorgien s’est rompu le ligament croisé antérieur face à Barcelone et se rendra au Qatar pour y être opéré.

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Terrible coup dur pour le Paris Saint-Germain

Kvaratskhelia a subi une grave blessure au genou droit qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant tout le reste de la saison 2026-27. Le joueur de 25 ans s’est complètement rompu le ligament croisé antérieur lors du match à suspense de Ligue des champions contre Barcelone, mardi.

Le club français s’est finalement imposé 4-2 face à son adversaire espagnol, signant un succès européen impressionnant. Mais ce résultat a été largement éclipsé par la grave blessure de l’international géorgien. La perte d’un attaquant titulaire de son calibre constitue un coup dur immédiat pour les ambitions du PSG en France et en Europe.

Une opération prévue dans une clinique spécialisée au Qatar

Les examens médicaux approfondis effectués après le match ont confirmé le pire pour l’ancien attaquant de Naples, qui doit désormais s’attendre à une longue et difficile rééducation. Selon L’Equipe, Kvaratskhelia devra être opéré rapidement pour réparer le ligament endommagé de son genou.

L’ailier doit se rendre à Doha en début de semaine prochaine pour subir cette intervention complexe. L’opération aura lieu à la clinique Aspetar, établissement médical et orthopédique spécialisé de renommée mondiale qui soigne régulièrement les blessures sportives graves d’athlètes de haut niveau.

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Une fin frustrante pour une saison prometteuse

Cette grave blessure au genou met brutalement fin à la saison prometteuse de Kvaratskhelia, alors qu’il continuait de monter en puissance dans la capitale française. Avant ce match fatidique contre Barcelone en milieu de semaine, l’attaquant très apprécié avait déjà disputé dix rencontres toutes compétitions confondues cette saison.

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Au cours de ces matches en France et en Europe, il avait inscrit deux buts pour le PSG. Remplacer un attaquant doté de sa créativité, de sa vision du jeu et de sa capacité à éliminer balle au pied représentera un défi tactique majeur pour le staff technique du club.

Une longue convalescence attend Kvaratskhelia

Selon le même article, sauf évolution miraculeuse et totalement inattendue, Kvaratskhelia ne rejouera pas pendant la saison 2026-27. Une rupture du ligament croisé antérieur exige généralement une rééducation longue et éprouvante, de six à neuf mois, avant qu’un joueur puisse reprendre la compétition sans risque.

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Les Parisiens doivent désormais trouver rapidement des solutions tactiques en interne ou éventuellement se tourner vers le prochain mercato pour compenser son apport offensif essentiel sur l’aile. De son côté, l’international géorgien se concentrera sur sa longue rééducation dès après son opération programmée au Qatar.