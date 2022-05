Sa saison à Manchester United, Cristiano Ronaldo, Ten Hag, le Real : les confidences de Varane

A l'occasion du déplacement de Manchester United, à Brighton, ce samedi 7 mai, Raphaël Varane a accordé un entretien à Canal+, le diffuseur français de la Premier League.

Le défenseur français dresse le bilan de sa première saison avec Manchester United et évoque également son ancien club, le Real Madrid, qui enchaîne les exploits en Ligue des champions.

Sur la saison de Manchester United

Ça a été une saison avec beaucoup d'obstacles. Forcément, les résultats ont été en dents de scie et ce n'était pas ce qu'on attendant en termes d'objectifs. On s'est fixé d'atteindre le top 4 donc c'est une déception. Personnellement c'est un peu frustrant parce que j'aurais voulu aider plus l'équipe à certains moments et ça n'a pas été possible.

Sur son premier but avec Manchester United, le 2 mai, contre Brentford

Marquer son premier but c'est toujours un moment spécial, en plus de ça, à la maison. A Old Trafford c'est toujours une ambiance spéciale. C'était en plus le dernier match de la saison à domicile. C'était assez émouvant avec un au revoir au public. En plus de ça on a gagné 3-0, donc c'était vraiment une belle soirée.

Sur Erik ten Hag, son entraîneur la saison prochaine

C'est difficile de se projeter sur la prochaine saison car il y risque d'y avoir pas mal de changements cet été. On est un peu dans l'inconnu. On verra comment ça va se passer. J'avais joué contre lui en Ligue des champions. Je ne sais pas s'il s'en souvient mais j'avais mis une tête plongeante sur la barre en début de match. C'est vrai que son équipe jouait un football offensif, avec un pressing très haut. C'est plutôt un football agréable à voir jouer. Il va falloir bien intégrer les systèmes de jeu du coach, ça façon de jouer, de défendre, d'utiliser le ballon. Il faudra avoir un bon lien avec sa philosophie de jeu.

Sur Cristiano Ronaldo

C'est incroyable à voir au quotidien, c'est un phénomène, c'est une légende et il continue à avoir cette même passion, cette envie qu'à ses débuts.

Sur la qualification épique du Real Madrid contre Manchester City

Je ne peux pas m'empêcher de sourire, le scénario… C'est Madrid ! Il n'y a rien d'autre à dire, c'est exceptionnel. Nous on en avait fait des remontadas mais autant en une saison, ils ont fait fort quand même !