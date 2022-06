La saison de Liverpool, sa relation avec Sadio Mané, le Ballon d'or : les confidences de Mohamed Salah

L'attaquant égyptien s'est longuement confié à nos confrères de France Football et revient sur la saison qui vient de s'achever.

Mohamed Salah a réalisé une très belle saison 2021-2022 mais au final, terriblement frustrante. Avec la sélection égyptienne, il a perdu en finale de la CAN 2022, loupant son tir au but contre le Sénégal. Avec son club, Liverpool, il pouvait réaliser le quadruplé mais n'a remporté que deux trophées (la FA Cup et la League Cup), s'inclinant en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et étant devancé d'un tout petit point par Manchester City en Premier League.

Pour France Football, à qui il a accordé une longue interview, Mohamed Salah a analysé ces cruelles défaites.

« Dans la foulée de notre défaite contre le Sénégal (le 29 mars), je suis rentré en Angleterre. J'ai atterri à 8 heures du matin et j'ai filé au club pour des soins et un sauna. Et le 2 avril, je jouais soixante-dix minutes contre Watford (2-0). Bien sûr, j'étais triste mais je ne pouvais rien y changer. Je me projette toujours sur le défi suivant », explique-t-il.

Concernant la Premier League, il n'éprouve aucun regret : « Le sprint final et la dernière journée ont été d'une intensité dramatique incroyable. Que pouvons-nous nous reprocher ? Rien du tout. Nous allons partir à l'assaut de la prochaine saison avec un seul objectif : remporter la premier League. »

Mohamed Salah estime également que son équipe aurait dû remporter la Ligue des champions : « Nous méritions de gagner, nous avons eu davantage d'occasions. Je m'en suis procuré deux ou trois grosses mais, à chaque fois, Thibaut Courtois a réalisé des arrêts incroyables. […] En 2018, nous perdons la finale de la Ligue des champions, déjà face au Real Madrid (1-3) et la saison suivante, nous sommes champions d'Europe. C'est ce que je vise. Il faut toujours regarder devant, ne pas se lamenter. »

L'attaquant a également balayé une rivalité interne avec Sadio Mané, à cause de la finale de la CAN entre l'Egypte et le Sénégal : « Je ne sais pas d'où ça vient… J'ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matches, donc, nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possibles. »

Enfin, grâce à sa saison, Mohamed Salah est l'un des prétendants au Ballon d'or 2022. Et il estime avoir toutes ses chances : « Cette défaite contre le Real Madrid constitue certainement un handicap, même si j'ai réalisé un bon match en finale. Mais elle n'annule pas tout ce que j'ai réalisé depuis des mois. Attendons le vote du jury. »