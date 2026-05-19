PUBLICITÉ - Sur un terrain de football, tout repose sur la vision d'ensemble, le sang-froid et la capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. Ce sont précisément ces qualités que l'on retrouve dans le travail au sein du Service des établissements pénitentiaires.

Agent de sécurité : conserver une vision d’ensemble sous pression

En tant qu’agent de sécurité au sein de la DJI, à l’instar de Jaap Stam, vous conservez une vision d’ensemble et gardez votre sang-froid. Que ce soit au cœur de l’établissement ou lors du transport des détenus vers le commissariat, le tribunal ou l’hôpital, vous faites preuve de réactivité, de vigilance et intervenez au bon moment, comme sur un terrain de football.

Agent pénitentiaire : trouver l’équilibre entre intervenir et comprendre

En tant qu’agent pénitentiaire (PIW), vous êtes indispensable au sein de l’établissement. Vous garantissez la sécurité et la structure, et accompagnez les détenus dans leurs activités quotidiennes. Vous les aidez à gérer les conflits et à canaliser leurs émotions. Comme l’arbitre qui doit décider quand intervenir, quand laisser jouer, vous fixez le cadre tout en laissant de l’espace. Chaque jour, vous trouvez le juste équilibre entre fermeté et humanité pour que les détenus repartent en meilleure forme qu’à leur arrivée.

Accompagnateur professionnel : construire l’avenir

Dans le rôle d’un accompagnateur professionnel, vous endossez le maillot d’un véritable coach. Vous guidez les détenus sur le terrain de l’atelier, structurez leur jeu quotidien et préparez leur montée en puissance vers un diplôme professionnel, atout essentiel pour leur après-carcéral. Ce poste gratifiant vous fait aussi grandir.

Au sein du DJI, on apprend à laisser ses préjugés sur le banc de touche pour adopter une stratégie sur mesure, jour après jour. Votre mission ne se limite pas à fermer des portes ; vous en ouvrez également. DJI n’est pas seulement un lieu où la liberté s’arrête, mais surtout un espace où elle recommence, et où chacun peut se reconstruire pour retrouver sa place dans la société.

Ce défi ne pèse pas seulement sur vos épaules : il définit votre métier. Que vous soyez agent de sécurité, expert·e en informatique, membre du siège, professionnel·le de la santé ou responsable d’un autre poste, chaque maillon compte et élève l’ensemble de l’équipe.

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Cet article a été rédigé en collaboration avec le Service des établissements pénitentiaires.