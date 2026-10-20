L'ambiance du Clasico tant attendu entre le Barça et le Real Madrid a commencé à s'enflammer prématurément, après que les caméras de l'émission « El Día Después » sur la chaîne Movistar Plus+ ont capté une conversation inattendue entre Kylian Mbappé et Chendo, le délégué du club madrilène, lors des dernières minutes de la rencontre face à Séville en Liga.

Une séquence qui attire l'attention avant le Clasico

La séquence est survenue après que le Real Madrid a remplacé son attaquant français, auteur d'un doublé lors du match qui s'est soldé par une victoire du club madrilène 4-1 au stade Santiago-Bernabéu. Certains supporters ont ensuite entonné l'un des chants habituels contre le Barça : « C'est un Polonais qui ne dribble pas ! ».

Chendo s'est tourné vers Mbappé et lui a demandé s'il connaissait le sens du mot « Polonais », ce à quoi l'attaquant français, qui semblait surpris par la question, a répondu : « Les chansons ? ».

Le délégué du Real Madrid a poursuivi sa conversation avec Mbappé, mais il a couvert sa bouche de sa main pour éviter que les caméras ne captent ses propos, avant que l'échange ne se termine par les rires des deux hommes.

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Le contexte du chant

Le qualificatif de « Polonais » est utilisé dans certains milieux de la rivalité footballistique espagnole pour désigner les Catalans, dans un registre moqueur ou péjoratif.

La scène a remis en lumière ce chant, d'autant plus que la rencontre tant attendue entre les deux rivaux approche.

L'incident intervient quelques jours avant le premier Clasico de la saison. Le Barça accueille son rival du Real Madrid dimanche prochain au stade Spotify Camp Nou, dans une confrontation qui devrait accroître encore davantage la tension de la rivalité entre les deux équipes.