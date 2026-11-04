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Saint-Trond VV - Brann : heure du coup d’envoi

Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Le match entre Saint-Trond VV et Brann débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Saint-Trond VV - Brann : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de Saint-Trond VV et de Brann ?

Saint-Trond affiche un bilan mitigé sur ses cinq derniers matchs officiels : deux victoires, aucun nul et deux défaites. L’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé six. Elle reste sur une défaite à domicile contre Oud-Heverlee Louvain (1-2) en championnat de Belgique. Point positif : Saint-Trond a remporté ses deux dernières rencontres de Conference League, dont une victoire 1-0 sur le terrain du FC Midtjylland.

Brann compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs officiels. Les Norvégiens ont marqué douze fois et encaissé neuf buts. Leur dernier succès, une victoire 3-2 contre Molde en Eliteserien, confirme cette tendance positive. En Conference League, Brann s’est dernièrement imposé 4-1 sur le terrain du FK Kauno Zalgiris.

Saint-Trond VV - Brann : compositions

Saint-Trond VV - Brann : forme du moment

Saint-Trond VV - Brann : bilan des confrontations directes

Saint-Trond VV - Brann : les classements