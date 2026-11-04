Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue Conférence
team-logoSaint-Trond
Daio Wasabi Stayen Stadium
team-logoBrann
Regardez ici ! CANAL+ LiveRegardez ici ! myCANAL
Avec le concours de

Saint-Trond VV - Brann : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Saint-Trond vs Brann
Saint-Trond
Brann
Ligue Conférence

En Ligue Conférence, le Saint-Trond VV affronte Brann. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors être très utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceCANAL+ Live
BelgiquePlay Sports
SuisseBlue Sport
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le site du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès de votre diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Saint-Trond VV - Brann : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Daio Wasabi Stayen Stadium

Le match entre Saint-Trond VV et Brann débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Saint-Trond VV - Brann : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de Saint-Trond VV et de Brann ?

Saint-Trond affiche un bilan mitigé sur ses cinq derniers matchs officiels : deux victoires, aucun nul et deux défaites. L’équipe a inscrit huit buts et en a encaissé six. Elle reste sur une défaite à domicile contre Oud-Heverlee Louvain (1-2) en championnat de Belgique. Point positif : Saint-Trond a remporté ses deux dernières rencontres de Conference League, dont une victoire 1-0 sur le terrain du FC Midtjylland.

Brann compte trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs officiels. Les Norvégiens ont marqué douze fois et encaissé neuf buts. Leur dernier succès, une victoire 3-2 contre Molde en Eliteserien, confirme cette tendance positive. En Conference League, Brann s’est dernièrement imposé 4-1 sur le terrain du FK Kauno Zalgiris.

STT

STT - Forme

IBE
V2-0
LOM
V4-1
MID
V0-1
CLB
D3-2
OHL
D1-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BRA

BRA - Forme

VAL
D3-1
KZA
V1-4
LIL
D3-2
GRU
V0-2
MOL
V3-2
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Saint-Trond VV - Brann : compositions

Saint-Trond vs Brann Équipes probables

Entraineur

  • F. De Meyer

Saint-Trond VV - Brann : forme du moment

STT

STT - Forme

IBE
V2-0
LOM
V4-1
MID
V0-1
CLB
D3-2
OHL
D1-2
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BRA

BRA - Forme

VAL
D3-1
KZA
V1-4
LIL
D3-2
GRU
V0-2
MOL
V3-2
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Saint-Trond VV - Brann : bilan des confrontations directes

Saint-Trond VV - Brann : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
V
V
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
10
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
N
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
D
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
D
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
21013303
D
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
210112-13
D
V
18
FribourgFribourgSCF
210135-23
D
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
22
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
201145-11
N
D
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
D
N
26
AGFAGFAGF
201112-11
N
D
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
D
N
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
30
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
D
N
32
FC ThouneFC ThouneTHU
200202-20
D
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
D
D
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
D
D
35
Inter D.Inter D.ESC
200215-40
D
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google