Comment regarder Saint-Trond - Genk avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

First Division A - Journée 13 29 nov. 2026 - 07:30 Daio Wasabi Stayen Stadium

Saint-Trond reçoit Genk en Division 1A au stade Daio Wasabi Stayen, à Saint-Trond. L’équipe locale espère confirmer son bon résultat obtenu en Europe en milieu de semaine.

L’équipe de Jonas De Roeck s’est rendue sur le terrain du Hajduk Split en Ligue Conférence le 26 novembre et s’est imposée 2-0. Ce succès faisait suite à un nul 2-2 contre le Sporting Charleroi en championnat le 21 novembre et à une victoire 4-1 face à Zulte Waregem le 8 novembre.

Les locaux occupent la 12e place du classement. Leur public espère donc les voir prolonger en championnat la dynamique acquise en Europe.

Genk, entraîné par Timmy Simons, arrive à la sixième place. Sa victoire 3-0 contre la RAAL La Louvière le 21 novembre a mis fin à une série de deux défaites consécutives en championnat, face à l’Union Saint-Gilloise et au KV Malines, toutes deux sur le score de 1-0.

L’équipe de Simons a eu plus de mal à marquer ces dernières semaines : elle n’a trouvé le chemin des filets que lors de deux de ses quatre derniers matches de championnat.

Genk a également remporté les quatre dernières confrontations entre les deux équipes, ce qui donne un enjeu supplémentaire aux locaux. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles de diffusion pour Saint-Trond - Genk ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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