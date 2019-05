Saint-Maximin se voit bien quitter Nice pour aller à l'étranger

Après la dernière journée de Ligue 1, l'ailier de l'OGC Nice a confessé qu'il est possible qu'il quitte les Aiglons cet été.

Allan Saint-Maximin a des envies d'ailleurs. Auteur de sa meilleure saison à l'OGC Nice, l'ailier français, non retenu par Sylvain Ripoll dans la liste des 23 pour l'Euro Espoirs au mois de juin, est très apprécié en et surtout du côté de l' qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs mois. Après la dernière journée de , Allan Saint-Maximin a évoqué son avenir en zone mixte et semble hésité à faire le grand saut à l'étranger cet été.

"Je ne sais pas encore. Je vais bien discuter avec mon entourage pour savoir ce qui sera le mieux. Des choses sont avancées. La tendance est plus à l'étranger. Mais comme pour l'équipe de Espoirs, j'aurais le club que je mérite", a analysé Allan Saint-Maximin après le succès contre l'AS . Début mai, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l'ailier de l'OGC Nice avait déjà laissé planer le doute sur son futur.

"Je me sens prêt à passer un cap, à rejoindre une équipe peut-être un peu plus huppée. Maintenant, je suis encore à Nice, je pense que ça se passe très très bien ici. Je me sens bien ici. C’est à moi de continuer à être le plus performant possible, d’aider mon équipe le plus possible et après, on verra tout simplement en fin de saison. L'AC Milan ? C’est un grand club, j’ai eu l’opportunité d’aller là-bas en décembre. Maintenant, ça ne s’est pas fait donc on verra comment ça va se passer cet été. Moi, je suis très concentré sur ce qu’il me reste à faire sur le terrain, je veux vraiment aider mon équipe à gagner des matches. On ferra les comptes en fin de saison", avait révélé le Français.

Également interrogé dans la Gazzetta dello Sport, Patrick Vieira avait pour sa part totalement fermé la porte à un départ de son joueur le plus prolifique cette saison, notamment à l'AC Milan après les rumeurs survenues l'hiver dernier : "Vendre Allan Saint-Maximin ? Nous ne voulons pas vendre ni lui ni Malang Sarr, bien qu'ils aient le potentiel pour jouer en Italie".

Au micro de RMC Sport, Gauthier Ganaye avait aussi été très clair sur le cas Saint-Maximin il y a quelques semaines : "Absolument rien n’a été acté au sein du club et encore moins accepté. Les joueurs qui bénéficieront de bons de sortie, ça fera l’objet, et c’est actuellement l’objet, d’une discussion avec le coach, qui doit aussi nous donner son ressenti. Les joueurs qui quitteront Nice, quitteront Nice parce que Patrick Vieira aura estimé qu’ils pouvaient quitter Nice et parce que ce sera dans les meilleurs intérêts de Nice d’un point de vue économique".