Saint-Maximin mis à pied par l'OGC Nice ?

Pour ne pas s'être présenté au dernier match contre Angers, Allan Saint-Maximin risque une grosse sanction de la part de son club de l'OGC Nice.

Allan Saint-Maximin a brillé par son absence samedi lors du match de championnat entre Nice et Angers (0-3). Selon la version livrée par Patrick Vieira, le jeune attaquant a décidé qu'il n'était pas apte pour ce rendez-vous et ce sans l'approbation du club. Dr Gilardi, le médecin de l'OGCN, l'avait même jugé comme opérationnel. Le joueur a beau s'être défendu et avoir affirmé qu'il était bien malade ce week-end, il risque une sévère sanction de la part de son employeur, si l'on en croit ce que rapporte L'Equipe ce lundi.

Sur son compte Twitter, Saint-Maximin avait publié un message samedi dans lequel il contestait les propos de son coach. "Je ne me suis pas entraîné de la semaine à cause de ma cheville, j'ai fait une seule séance avec le groupe vendredi alors que j'avais encore mal et que je suis malade, mais je fais semblant", a-t-il écrit. Une réponse qui n'a pas été du gout de l'entraineur, ni celle de la direction niçoise. C'est pour cette raison, et aussi pour ne pas s'être présenté donc à la réunion de samedi matin avant le décollage pour Angers, que l'ancien stéphanois risque d'être puni. Et la punition pourrait aller d'une amende à une mise à pied.

Dimanche, le conseiller du joueur, et qui est aussi son frère, s'est exprimé à propos de cet imbroglio. Tout en cherchant à apaiser les esprits et éviter au maximum le conflit, il a assuré à L'Equipe que le joueur ne simulait absolument pas : "Allan était malade et blessé, c'est incontestable. Il y a certainement eu une erreur de communication entre le docteur et l'entraîneur. Et il y a eu une très grande incompréhension de mon frère en entendant les déclarations du coach. Allan n'est pas un tricheur, le problème se réglera en interne, et il assumera la sanction, s'il y en a une. Mais il n'y a pas d'affaire Vieira-Saint-Maximin, en tout cas pas du côté d'Allan".

Saint-Maximin est attendu au centre d'entrainement de Nice dès ce lundi afin de passer une échographie de sa cheville. L'international espoir tricolore risque d'en entendre des vertes et des pas mures de la part de ses responsables.