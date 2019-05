Saint-Étienne - Rocheteau s'en va à son tour

Après Jean-Louis Gasset, le directeur sportif stéphanois a également fait part de sa décision de quitter le club en fin de saison.

Dominique Rocheteau quittera Saint-Étienne en fin de saison. Il ne sera pas le seul puisque l'entraîneur Jean-Louis Gasset a annoncé qu'il ferait de même, afin de prendre sa retraite. Après deux saisons passées dans le Forez, l'ancien coach de a décidé de ne pas prolonger son contrat, qui se termine le 30 juin prochain.

Plusieurs départs à suivre ?

Il sera donc suivi par Dominique Rocheteau. L'ancienne star de l'équipe, également passée par le PSG et , était revenue au club en 2010 à la demande de son président, Roland Romeyer. Il avait depuis occupé successivement les fonctions de membre du conseil de surveillance puis du directoire, de conseiller du président et de coordinateur sportif. Depuis 2017, il occupait le poste de directeur sportif du club.

"Je suis allé le chercher, il y a dix ans, à Blois, s'est souvenu Roland Romeyer ce mardi. 'Tu es une icône. Viens dix ans avec moi et après, tu iras rejoindre ta Charente'. Et, hier ([undi] matin, Dominique est venu me rappeler ce que je lui avais dit. Il va avoir 65 ans. Et il m'a dit : 'Je vais prendre ma retraite.'

Les Stéphanois termineront leur belle saison ce vendredi sur la pelouse d'Angers pour le compte de la 38e et dernière journée d'une Ligue qu'ils achèveront à la quatrième place. Un classement qui leur permet de faire leur retour sur la scène européenne, deux ans après leur élimination contre en seizièmes de finale d'Europa League (0-3, 0-1).

Il faudra donc d'ici là renouveler une bonne partie du secteur sportif du club. Plusieurs départs pourraient également être à l'ordre du jour chez les joueurs, dont certains ont déjà laissé entendre que leur avenir pourrait être lié à celui de Gasset, à l'image de Yann M'Vila.