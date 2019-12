Saint-Étienne - Puel : "Il fallait mettre notre projet en place"

Arrivé début octobre sur le banc stéphanois, Claude Puel est parvenu à relancer les Verts, qui reçoivent le PSG ce dimanche (21h).

Saint-Étienne s'apprête à recevoir le PSG ce dimanche en clôture de la 18e journée de . L'occasion pour Claude Puel de se confier sur le projet stéphanois, un peu plus de deux mois après son arrivée sur le banc des Verts, marquée par la victoire dans le derby contre (1-0).

"Gagner le derby donne du crédit jusqu'à la fin de saison (rires). Le derby est important pour les joueurs, le club dans son ensemble et les suporters mais après il y a un vrai travail de fond à réaliser tous ensemble", a-t-il affirmé dans un entretien à Téléfoot avant de saluer le travail de ses prédecesseurs et son envie de travailler avec des jeunes (Saint-Étienne a remporté la Gambardella au printemps dernier).

"Le projet auparavant a porté ses fruits puisque Saint-Étienne a retrouvé la Coupe d'Europe, mais n'avait pas sa pérennité dans le temps. Il fallait mettre notre projet en place, essayer de développer des jeunes. Sortir des jeunes, leur donner du temps de jeu c'est intéressant mais à condition de les garder un minimum et de bâtir quelque chose avec eux."

"Le PSG ? C'est un match à part"

Enfin, l'ancien entraîneur de , Lyon ou Nice a évoqué le choc face au leader parisien, club contre lequel il compte dix victoires dans sa carrière d'entraîneur (un record parmi les entraîneurs en activité en ).

"C'est un match à part qui est un peu déconnecté du quotidien de la Ligue 1. On se doit de réaliser des choses et de performer encore plus et c'est ce qui est intéressant pour un entraîneur, il vit à travers son équipe."