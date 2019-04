Saint-Etienne - Nimes 2-1 - Les Verts domptent Nîmes et dépassent l'OM

Menée rapidement contre Nîmes, l'AS Saint-Etienne a renversé la situation pour signer un succès très important (2-1).

Avec leur faux-pas contre Angers samedi dernier (2-2), les joueurs de l' ont certainement dit adieu au podium de . Mais ils ont surtout vu leur poursuivants revenir dans leur rétro à vitesse grand V.

L'AS Saint-Etienne, qui affrontait le promu nimois ce lundi soir, avait l'occasion d'en profiter. Cela n'a pas manqué, même si l'affaire n'a pas été simple pour les Verts.

L'équipe de Jean-Louis Gasset a en effet commencé son match avec un handicap lorsque Bobichon a trouvé la faille de la tête dès la deuxième minute sur un service parfait de l'incisif Bouanga (0-1, 2e). La réaction des Verts ne s'est pas faite attendre, mais Bernardoni a sorti le grand jeu pour éviter l'égalisation face à Beric (4e).

Il a fallu une erreur grossière des visiteurs pour voir l'ASSE refaire surface. Jordan Ferri, ancien de la maison lyonnaise, n'a pas été verni en perdant un ballon dans une zone dangereuse pour permettre à Rémy Cabella de remettre les deux équipes à égalité d'un petit piqué parfait (1-1, 24e).

Les deux équipes auraient pu repasser devant avant la mi-temps, mais Mathieu Debuchy n'a pas réendossé son costume de défenseur-buteur en touchant du bois (24e) tandis qu'Alioui a buté sur un Ruffier impeccable dans les arrêts de jeu de la première période (45e+4).

Au retour des vestiaires, le promu a encore fait passer des frissons dans la défense stéphanoise lors d'un temps fort juste après l'heure de jeu, sur deux frappes successives de Bouanga (62e) et Bozok (64e), qui a touché la barre transversale. Sans grande inspiration, l'ASSE est finalement parvenue à ses fins grâce à son buteur maison, Robert Beric, qui a délivré les Verts sur un vrai but de renard en déviant un ballon à priori anodin dans une position très limite. Après intervention du VAR, son but a été validé, pour le bonheur du peuple vert. Le score n'a plus évolué. Saint-Etienne grimpe à la 4ème place et se retrouve dans la position du chassé.