Saint-Étienne - M'vila : "Pas du tout un tacle à Puel"

Le milieu de terrain stéphanois est revenu sur ses propos envers son entraîneur, assurant qu'il ne s'agissait en aucun cas de reproches.

Dans un live Instagram diffusé ce samedi, Yann M'vila a notamment évoqué la personnalité de Claude Puel, qui ne serait pas proche de ses joueurs. Dans L'Equipe ce lundi l'international français a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une attaque contre celui qui a rejoint le Forez à l'automne dernier.

"Jamais de la vie je ne cracherai sur un coach, a-t-il affirmé. Encore moins, sur Claude Puel. Je suis le joueur qui possède le plus de minutes avec lui. Que ce soit en Championnat, dans les Coupes ou en , il me fait jouer presque tous les trois jours. J’ai le plus grand respect pour tous les coaches, les joueurs et les fans. Ce n’est pas du tout un tacle à Puel. Je n’ai pas dit ça pour le critiquer. Il ne s’agissait pas d’une attaque. Vraiment pas du tout."

Avant de poursuivre "Il a une façon d’entraîner que je découvre mais qui ne m’étonne pas. J’avais déjà connu ça, en , conclut l'international français (22 sélections). Des Puel, il y en a plein."

"Claude Puel, c'est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n'est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c'est ça qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle. Rien", avait-il notamment affirmé.