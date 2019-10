Saint-Etienne : les premiers mots de Claude Puel

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel a livré ses premières impressions.

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Etienne ce vendredi en lieu et place de Ghislain Printant, Claude Puel a livré ses premiers mots dans un communiqué restranscrit sur le site officiel des Verts.

"De prime abord, je remercie mes deux présidents de m'avoir sollicité et proposé un tel projet. Il y avait une réflexion de ma part à mener. Saint-Etienne est mal classé. C'est toujours très difficile de reprendre un club en cours de saison. C'est la deuxième fois pour moi. C'est un vrai challenge et on n'a très peu de temps avec les matches qui s'enchaînent, pas de matches amicaux, de préparation. Mais j'ai considéré que c'était un bon challenge", a-t-il expliqué lors de sa présentation, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Saint-Etienne c'est un grand club avec une grande histoire, une légende, beaucoup d'engouement autour, de fantastiques supporters et beaucoup d'attente. C'est ce qui fait les ingrédients du football. J'aurais préféré sincèrement que Saint-Etienne soit bien classé pour ses supporters, son staff. Là, il s'agit d'une situation où il faut aller à l'essentiel. Partout où je suis passé, j'ai essayé toujours de donner le maximum, pas pour être un entraîneur carriériste mais pour essayer de donner au club et de respecter tout le monde. Quand je défends les couleurs d'un club, je me donne à fond et pour du long terme. Je connais la précarité du métier d'entraîneur".

"L'equipe a besoin de soutien, de confiance, d'un projet"

"Xavier (Thuilot) se trouvait sur la liste des possibilités et c'est vrai que ma venue a accéléré la sienne. J'ai travaillé avec lui, à . J'ai appris grâce à lui et notre parcours à Lille, j'ai appris les attentes d'un club dans tous les services. Souvent, entraîneur, on est focalisé sur le terrain. On a des attentes, de joueurs notamment, et on s'en fiche de combien ça coûte. J'ai appris à fonctionner pour les clubs, à connaître les budgets et leur faisabilité. C'est pour ça qu'en arrivant au tiers de la saison, je savais qu'en m'engageant avec Xavier on pouvait aller vite et être efficace afin de relever ce challenge difficile. L'équipe a besoin de soutien, de confiance, d'un projet et de l'accompagner. Ce n'est pas seulement le sportif qui va remonter. C'est tout un ensemble dans le club, afin de redonner une bonne image et de meilleurs résultats aux Stéphanois".

Claude Puel a par ailleurs indiqué qu'il serait bien sur le banc des Verts lors du derby contre , dimanche soir (21 heures).