Comment regarder Saint-Étienne contre Laval avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 7 nov. 2026 - 14:00 Stade Geoffroy Guichard

Saint-Étienne reçoit Laval au stade Geoffroy-Guichard en Ligue 2. L’équipe d’Ian Cathro cherchera à rebondir après sa lourde défaite lors de son dernier match.

Les Verts occupent la tête du classement de Ligue 2 et voudront réaffirmer leurs ambitions pour le titre devant leur public. La défaite 3-0 contre Guingamp le mois dernier a constitué un rare faux pas dans une période par ailleurs marquée par de bons résultats.

Laval se déplace à Saint-Étienne à la 17e place du classement, pour un match où les enjeux diffèrent nettement entre les deux équipes. L’équipe de David Vignes lutte pour s’éloigner de la zone de relégation et devra livrer une solide prestation à l’extérieur pour ramener quelque chose de Geoffroy-Guichard.

Les visiteurs abordent cette rencontre avec des résultats récents contrastés, même s’ils ont décroché une courte victoire contre Boulogne lors de leur dernière sortie. Laval a manqué de régularité et devra se montrer plus compact défensivement que lors du match nul mouvementé 3-3 contre Clermont, plus tôt en octobre.

Compte tenu de l’écart entre la première et la 17e place, Saint-Étienne partira largement favori. Mais la Ligue 2 réserve souvent des surprises, et Laval a montré qu’il pouvait rivaliser dans un bon jour.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Saint-Étienne contre Laval, notamment l’heure du coup d’envoi, les dernières nouvelles des équipes et leur forme récente.

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