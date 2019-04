Saint-Étienne : Kolodziejczak : "Mettre la pression sur tout le monde"

Saint-Étienne a poursuivi sa belle dynamique en s'imposant sur la pelouse de Reims ce week-end. L'Europe se rapproche.

L' a poursuivi sa très bonne série sur la pelouse d'un concurrent potentiel dans la course à l'Europe ce dimanche. Les protégés de Jean-Louis Gasset se sont en effet imposés sur la pelouse de Reims (2-0) pour récupérer leur quatrième place, momentanément occupée par Marseille.

"On a fait un gros match. Techniquement on a été très bon, a estimé Timothée Kolodziejczak. On a fait beaucoup courir l'adversaire. Il faisait chaud aujourd'hui, avec les premières chaleurs ce n'était pas évident. On a eu une bonne maîtrise de balle. Je pense que c'est une victoire bien méritée."

L'ancien défenseur de et Nice notamment s'est ensuite montré ambitieux sur la fin de saison des Verts, qui peuvent croire à un retour en coupe d'Europe. "On est bien, on est sur une bonne dynamique. On gagne beaucoup de points que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Il reste cinq finales, on ne va pas s'enflammer et continuer notre petit bonhomme de chemin. On va essayer de gagner à la maison contre pour mettre la pression sur tout le monde."

Alors qu'il reste cinq journées à disputer, les Stéphanois sont quatrièmes à trois points de Lyon et d'un barrage de , et deux devant l' . Il leur reste à affronter successivement Toulouse, , , Nice et Angers pour espérer renouer avec la coupe d'Europe la saison prochaine.