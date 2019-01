Saint-Etienne, Gasset : "On a eu des trous d'air, mais..."

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne n'étais pas mécontent du scénario du soir, après la victoire de son équipe dans la souffrance à Guingamp (0-1).

Jean-Louis Gasset a relevé les vertus de combat de ses hommes, ce samedi soir, à Guingamp.

"On est très contents. C'est vrai qu'il y a eu des matches dans la première partie de saison où on avait mieux joué et on avait ramené un point ou zéro", a-t-il expliqué dans des propos repris par L'Equipe.

"Aujourd'hui, on a eu des trous d'air, mais on ramène trois points. Beaucoup de gens nous reprochaient de ne pas être efficaces à l'extérieur. Aujourd'hui, on a marqué un but, on a eu deux ou trois situations, mais on a très très bien défendu, donc pour une équipe pas tout à fait prête physiquement, on a gagné le match de Coupe (contre l'Olympique Strasbourg dimanche, 6-0) et on gagne 1-0 un match compliqué. La première période, techniquement, on a été dominateurs, c'est surtout la deuxième période où pendant 30 minutes on perdait le ballon trop facilement. On a retrouvé un peu de souplesse technique dans le dernier quart d'heure et on a eu deux ou trois situations de contre où on aurait pu marquer un deuxième but", a conclu l'ancien adjoint de Laurent Blanc.