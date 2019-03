Saint-Etienne déroule, Guingamp respire…Le résumé de la soirée en Ligue 1

La soirée de la 29e journée de Ligue 1 a été marquée ce samedi par le probant succès de l'ASSE à Caen, et le succès précieux de Guingamp contre Dijon.

Quatre rencontres de la 29e levée de se sont tenues ce vendredi à partir de 20h. Au lendemain du succès de contre et aussi du nul de Nice avec , l'ASSE a notamment frappé fort en allant gagner sur la pelouse de . Les Verts ont mis fin à leur mauvaise série. croyait en faire autant à , mais a été rejoint sur le fil. Le match de la peur en bas du classement, entre et , a tourné à l'avantage des Costarmoricains. Ça s'est joué sur un pénalty vers la fin. Angers et Amiens aurait pu connaitre le même dénouement mais le SCO a loupé le coche.

Caen-Saint-Etienne : 0-5

Buts : Hamouma (4e), Beric (20e), Nordin (30e), Ghezali (86e), Vada (90e)

Défait lors de trois de ses quatre derniers matches, l'ASSE a bien réagi ce samedi lors d'un déplacement chez un mal classé, Caen. Les Foréziens ont même déroulé en terre normande. Après une demi-heure du jeu, ils avaient déjà trois buts d'avance sur leurs opposants. Hamouma, Beric et Nordin ont tous trouvé le chemin des filets adverses. Après un tel démarrage, les visiteurs n'avaient plus qu'à gérer. C'est ce qu'ils ont fait, avec efficacité et en s'offrant le luxe de corser l'addition en deuxième période par l'intermédiaire de Ghezali et Vada. Avec cette jolie démonstration de force, l'équipe de Gasset peut continuer à croire en l'Europe. Quant à Caen, il est plus que jamais réléguable et se retrouve même lanterne rouge au classement (20e)

Guingamp-Dijon : 1-0

But : Blas (86e s.p.)

La semaine dernière, Jocelyn Gourvennec avait promis que sa formation de Guingamp sortirait victorieuse de son duel contre Dijon, si important pour le maintien. Il a vu juste. L'EAG a négocié avec succès ce rendez-vous crucial. Devant son public, elle a empoché les trois points mis en jeu. Ce fut de justesse, et aussi à la faveur d'un pénalty, mais il n'y aura personne pour s'en plaindre dans le camp des Costarmoricains. Thuram a obtenu ce coup de pied arrêté et Ludovic Blas s'est chargé de le transformer avec réussite, en dépit de l'énorme pression qui pesait sur ses épaules. Les futurs finalistes de la profitent de cette victoire pour passer de la 20e à la 18e place. Ils doublent au passage leur adversaire du jour au classement.

Nimes-Strasbourg : 2-2

Buts : Lybohy (66e), Savanier (90e s.p.); Mothiba (9e), Fofana (53e)

Après six matches sans victoire, le Racing pensait se remettre sur les bons rails en menant par deux buts d'écart à Nimes. Les Alsaciens ont marqué très rapidement dans la partie. Le Sud-Africain Lebo Mothiba a trouvé le chemin des filets dès la 9e minute de jeu. Ca faisait 1-0 puis 2-0 lorsque Fofana a trompé à son tour Bernardoni. Le succès tendait les bras aux visiteurs. Mais c'était donc sans compter sur les facultés de résilience des Crocos. Ces derniers ont su revenir à la marque en signant un superbe finish. Lybohy a marqué le but de l'espoir avant que Teji Savanier n'ait assuré le nul en transformant un pénalty sur le gong. Un but qui ne serait jamais survenu s'il n'y avait pas eu la VAR.

Angers-Amiens : 0-0

Le duel entre le 12e et le 17e au classement s'est achevé sur un bon vieux 0-0. Les deux formations se sont montrées très timorées et aucune ne méritait de l'emporter. Les locaux auraient quand même pu le faire si Cristian Lopez n'avait pas manqué un pénalty à la 87e. Une occasion en or qui empêche certainement le SCO d'assurer définitivement son maintien.