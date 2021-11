Saint-Etienne : Claude Puel fait le point sur la situation de l'ASSE

Saint-Etienne est dans le dur depuis le début de saison, mais la victoire arrachée à la dernière minute contre Clermont juste avant la trêve pourrait faire le plus grand bien aux Verts, toujours relégables malgré tout.

"Cette victoire vient se rajouter à ce qu'on fait depuis le début de saison dans l'adversité. Je trouve un groupe combatif, qui ne lâche rien. Il n'y a pas de tricheurs. Tous les joueurs sont mobilisés, ont pris conscience de la situation et donnent tout pour le club", a affirmé Claude Puel dans une interview à L'Equipe.

"Quand on regarde le contenu de nos matches, à part contre Nice, il y a beaucoup de choses intéressantes. On a souvent subi des scénarios contraires. À part à Lens, on a toujours concédé le premier but, et on s'est retrouvés à batailler, mais l'équipe ne s'est jamais désunie. Ce groupe se forge dans l'adversité depuis deux ans. Il sera fort. Ce sera bien pour le futur des joueurs. Mais cela n'occulte pas notre situation."

Pour l'entraîneur, il s'agit d'une situation très compliquée, alors que les supporters ont plusieurs fois appelé à sa démission.

"Je n'ai jamais eu à affronter une situation aussi complexe, a-t-il assuré. Lille et Nice n'avaient pas été impactés par des investissements importants et des longs contrats à honorer.

"Le challenge est plus difficile à Saint-Étienne car on ne part pas d'une page blanche. Quand on présente un nouveau projet, avec la formation, tout le monde trouve ça super. Mais une fois que tu es confronté à des difficultés, tout le monde oublie le contexte."

"La vente ? Notre rôle est de déconnecter de ce feuilleton"

Pourtant, l'ancien boss de Leicester ou Southampton n'a pas de reproches à adresser à ses hommes : "Quand on voit jouer l'équipe, vous la voyez manquer de caractère ? Certains joueurs se révèlent. D'autres sont en construction. Ce groupe affronte les événements. Il ne les subit pas. Il a déjà du répondant et il en aura individuellement et collectivement dans le futur."

L'article continue ci-dessous

Enfin, il a également évoqué le processus de vente, qui fait planer l'incertitude sur l'avenir du club. "Notre rôle, c'est d'essayer au maximum de déconnecter ce feuilleton de notre quotidien", a-t-il affirmé.

"Des gens, plus ou moins sérieux, veulent faire parler d'eux. On peut considérer cela avec un peu de dérision, si ce n'est qu'on est dans une entreprise qui draine beaucoup de supporters. Et ce feuilleton peut avoir tendance à en déstabiliser beaucoup. On ne peut donc pas dire qu'il n'a pas d'impact.

"Mais comme personne ne sait quand la vente aura lieu, on ne peut pas attendre qu'elle se fasse. Ce ne serait pas sérieux. Il faut rester confronté à la réalité. On est dans le combat et on doit le gagner."