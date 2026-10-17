Après leur défaite 0-1, les joueurs du FC Cologne restent sur 16 matches sans victoire à l’extérieur. S’ils ne gagnent pas non plus lors de leur prochain déplacement, le 1er novembre contre l’Union Berlin, ils égaleront un triste record du club. La dernière fois que les Colonais avaient enchaîné 17 rencontres sans victoire à l’extérieur remonte à la saison 2003/04. Le club n’avait alors gagné aucun match en déplacement sur l’ensemble de la saison et avait fini dernier du classement avant d’être relégué.

La dernière victoire de Cologne en Bundesliga remonte au 3 octobre, sous la direction de son ancien entraîneur Lukas Kwasniok (1-0 contre le TSG Hoffenheim). Pour El Mala, la situation est alarmante. « C’est extrêmement dangereux. Si nous ne prenons pas de points à l’extérieur, il sera difficile d’en récolter suffisamment sur l’ensemble du championnat », a-t-il déclaré au micro de Sky. Le jeune attaquant s’est néanmoins montré confiant : « Mais tôt ou tard, nous parviendrons à débloquer la situation et nous prendrons aussi des points à l’extérieur. Ce n’est qu’une question de temps. »

Pourtant, le FC Cologne, durement touché par les blessures, a longtemps semblé en mesure de ramener un point de Francfort, avant que Younes Ebnoutalib n’offre la victoire à l’Eintracht, en difficulté, à la 77e minute. Privé de ses attaquants blessés Thijs Dallinga (26 ans, rupture du ligament croisé) et Ragnar Ache (28 ans, déchirure musculaire), Cologne a finalement manqué de tranchant. El Mala, que l’entraîneur Rene Wagner avait été contraint d’aligner en numéro 9, a notamment manqué une occasion prometteuse.

Said El Mala : « Ça fait tout simplement incroyablement mal »

« Nous avons peut-être joué la meilleure mi-temps de notre saison, mais nous n’avons pas su en être récompensés. Derrière, nous avons tout repoussé et nous avons été plus mordants dans les duels. Je crois que Francfort était déjà assez émoussé, si bien que nous avions un bon sentiment à la pause. Puis nous sommes revenus des vestiaires et, tout à coup, Francfort était peut-être un peu plus mordant que nous, ou avait retrouvé un surcroît de motivation », a expliqué El Mala, désabusé.

La « frustration » ne s’installe toutefois pas encore, a assuré le joueur de 20 ans : « Nous avons quand même fait un bon match. Ce n’est pas comme si nous étions venus ici pour nous faire complètement balayer. Je crois que nous avons rendu la tâche extrêmement difficile à Francfort. Personnellement, j’ai eu une occasion sur laquelle j’aurais peut-être dû être un peu plus calme. J’ai peut-être été un peu trop précipité. Mais il faut aussi comprendre que ce n’est pas si facile quand je pars de ma propre moitié de terrain. Ce sont des points que je dois travailler. » Malgré tout, cette défaite « fait tout simplement incroyablement mal ».

Getty Images

Le Bayern Munich va-t-il infliger un nouveau triste record à Cologne ?

El Mala a par ailleurs rejeté l’idée que l’attaque de Cologne dépende trop de lui depuis sa surprenante prolongation de contrat cet été. « Non, pas du tout. Je trouve d’ailleurs absurde de dire une chose pareille. Après tout, je ne joue pas tout seul contre onze joueurs. Sans l’équipe, mes succès jusqu’ici n’auraient pas été possibles non plus. C’est pourquoi je trouve absurde de dire cela. Nous jouons en équipe, pas chacun de notre côté. Je crois que ça se voit aussi », a-t-il souligné.

Le week-end prochain, les Colonais pourront se racheter à domicile contre le FC Schalke 04, avant de se rendre à Berlin. Fait curieux : quelques jours auparavant, ils affronteront déjà l’Union Berlin au Rheinenergiestadion, en Coupe d’Allemagne. Si les retrouvailles en Bundesliga ne se soldent pas non plus par une victoire, le FC Cologne risque de battre son propre triste record. Après la trêve internationale, c’est justement un déplacement chez le Bayern Munich qui l’attend, le 20 novembre.



