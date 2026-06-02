Saibari, sous le maillot du Maroc, a clairement montré de quoi il était capable face au Bayern de Munich

Ismael Saibari s'est montré décisif mardi soir, contribuant grandement à la facile victoire du Maroc face à Madagascar (4-0) lors d'un match amical. Le milieu offensif, sur les tablettes du Bayern Munich, a brillé en première période en inscrivant deux superbes buts.

Dès la 4e minute, sur corner, il surgit au second poteau et expédia une tête imparable dans les filets. Puis, à la 25e, il profita d’une erreur de la défense malgache pour doubler la mise d’une frappe à bout portant.

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi l’a laissé au vestiaire à la mi-temps, procédant à six changements côté marocain, à l’approche de la Coupe du monde. Anass Salah-Eddine a cédé sa place en cours de seconde période.

Après la pause, le Maroc a maintenu sa domination : Soufiane Rahimi a transformé un penalty à la 78^e minute, puis El Hadari Raheriniaina a été expulsé côté malgache. Enfin, Ayoub El Kaabi a fixé le score à 4-0 d’une reprise à la 87^e.

Selon l’expert des transferts Fabrizio Romano, le joueur, remplacé à la mi-temps, serait en pourparlers avec le Bayern Munich. Le montant de son éventuelle vente reste inconnu, mais le champion en titre PSV, où il est sous contrat jusqu’en 2029, viserait un record de 50 millions d’euros.

Le Maroc entamera sa Coupe du monde le 14 juin face au Brésil, favori du tournoi, avant d’affronter l’Écosse le 20 juin et Haïti le 25 juin. Dimanche prochain, 7 juin, les Lions disputeront un dernier test sur sol américain contre la Norvège.