Le Bayern Munich s’est facilement défait du VfB Stuttgart vendredi soir lors de son premier match de championnat. À domicile, l’équipe de Vincent Kompany s’est imposée 5-1. Ismael Saibari a délivré deux passes décisives pour le champion en titre.

Le premier danger de la rencontre est venu des visiteurs. Tiago Tomas a repris de volée à bout portant, mais sa frappe s’est écrasée sur la barre. Peu après, le Bayern a lui aussi touché les montants. Michael Olise a envoyé un coup franc de juste à l’extérieur de la surface sur le poteau.

Après le coup franc d’Olise, le Bayern a pris le dessus, ce qui s’est traduit par un premier but à la 21e minute. Dayot Upamecano, complètement seul, a repris de la tête un corner pour l’envoyer au fond des filets : 1-0. Dans le reste de la première période, le Bayern a conservé la maîtrise, sans parvenir à marquer davantage.

Au retour des vestiaires, Stuttgart a soudainement réagi. Si Manuel Neuer a d’abord pu repousser une première tentative, Josha Vagnoman a ensuite égalisé sur le rebond : 1-1.

Cependant, ce score n’est pas resté longtemps affiché au tableau. Cinq minutes plus tard, Joshua Kimmich a trouvé Olise d’une passe parfaite entre les lignes, avant que le Français ne conclue sans trembler.

Der Rekordmeister n’a pas traîné et a immédiatement creusé l’écart face aux visiteurs. Buteur un peu plus tôt, Vagnoman a glissé sur un centre d’Alphonso Davies et a maladroitement marqué contre son camp : 3-1.

À dix minutes du terme, Ismael Saibari s’est illustré. Olise l’a lancé jusqu’à la ligne de fond, où le Marocain a effacé son adversaire, est resté calme puis a remisé pour Aleksander Pavlovic, qui a conclu facilement : 4-1.

En fin de match, Saibari a encore été passeur sur un but bavarois. Cette fois, il a servi Luis Díaz, qui ne s’est pas manqué face au gardien.











