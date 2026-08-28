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FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduit par

Saibari se distingue immédiatement de brillante manière pour ses débuts en Bundesliga

Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart
Bundesliga

Le Bayern Munich s’est facilement défait du VfB Stuttgart vendredi soir lors de son premier match de championnat. À domicile, l’équipe de Vincent Kompany s’est imposée 5-1. Ismael Saibari a délivré deux passes décisives pour le champion en titre.

Le premier danger de la rencontre est venu des visiteurs. Tiago Tomas a repris de volée à bout portant, mais sa frappe s’est écrasée sur la barre. Peu après, le Bayern a lui aussi touché les montants. Michael Olise a envoyé un coup franc de juste à l’extérieur de la surface sur le poteau.

Après le coup franc d’Olise, le Bayern a pris le dessus, ce qui s’est traduit par un premier but à la 21e minute. Dayot Upamecano, complètement seul, a repris de la tête un corner pour l’envoyer au fond des filets : 1-0. Dans le reste de la première période, le Bayern a conservé la maîtrise, sans parvenir à marquer davantage.

Au retour des vestiaires, Stuttgart a soudainement réagi. Si Manuel Neuer a d’abord pu repousser une première tentative, Josha Vagnoman a ensuite égalisé sur le rebond : 1-1.

Cependant, ce score n’est pas resté longtemps affiché au tableau. Cinq minutes plus tard, Joshua Kimmich a trouvé Olise d’une passe parfaite entre les lignes, avant que le Français ne conclue sans trembler.

Der Rekordmeister n’a pas traîné et a immédiatement creusé l’écart face aux visiteurs. Buteur un peu plus tôt, Vagnoman a glissé sur un centre d’Alphonso Davies et a maladroitement marqué contre son camp : 3-1.

À dix minutes du terme, Ismael Saibari s’est illustré. Olise l’a lancé jusqu’à la ligne de fond, où le Marocain a effacé son adversaire, est resté calme puis a remisé pour Aleksander Pavlovic, qui a conclu facilement : 4-1.

En fin de match, Saibari a encore été passeur sur un but bavarois. Cette fois, il a servi Luis Díaz, qui ne s’est pas manqué face au gardien.




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